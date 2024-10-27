ຂ່າວສານ
ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU: ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກຢ່າງເຄັ່ງຄັດຢູ່ທະເລ - ແກ້ໄຂ, ປັບໄຫມການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຂ້ຽວຂາດ
ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກຳປັ່ນຫາປາຂຶ້ນກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສຳຫຼວດຄືນປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບການໃນການແກ້ໄຂ, ໝູນໃຊ້ບັນດາມາດຕະການເຕັກນິກເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາກຳປັ່ນຫາປາທີ່ມີການກະທຳລະເມີດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຕິດຕາມການເດີນເຮືອ”. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຢູ່ກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບ ທາງໄກຂອງຄະນະຊີ້ນຳກັບບັນດາກະວງ, ຂະແໜງການ ແລະ 28 ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ແຄມທະເລ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ກ່ອນວັນທີ 20 ພະຈິກ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ປະໃຫ້ເກີດສະພາບການ ກຳປັ່ນຫາປາເຄື່ອນໄຫວໃນທະເລບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ເພີ່ມທະວີລະດັບປັບໄໝ, ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຄຸ້ມຄອງຫາປາມຕາມລະດູການ. ມີກົນໄກສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຈອດກັບຊາວປະມົງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ IUU; ສະເໜີບັນດາໂຄງການລົງທຶນຍົກລະດັບບັນດາທ່າກຳປັ່ນສຳຄັນເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳປັ່ນຫາປາ, ປະລິມານການຂຸດຄົ້ນສຳລັບສິນທະເລຊະນິດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ການປຸງແຕ່ງສົ່ງອອກ.
ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຜ່ານການກວດກາມາເປັນ 4 ຄັ້ງຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC), ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສະພາບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການ: ສ້າງຂອບເຂດນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຕິດຕັ້ງວັດຖຸອຸປະກອນຕິດຕາມການເດີນເຮືອ (VMS)… EC ຕີລາຄາສູງຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງຂ້ຽວຂາດຂອງການນຳຂັ້ນສູງກາງ.