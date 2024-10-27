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ຂ່າວສານ

ຍົກ​ເລີກບັດ​ເຫຼືອງ IUU: ​ການ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມກວດ​ກ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຢູ່​ທະ​ເລ - ແກ້​ໄຂ, ປັບ​ໄຫມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ຕໍ່​ແຜ່ນຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ, ​ຂ້ຽວ​ຂາດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ກ່ອນວັນທີ 20 ພະຈິກ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ປະໃຫ້ເກີດສະພາບການ ກຳປັ່ນຫາປາເຄື່ອນໄຫວໃນທະເລບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ເພີ່ມທະວີລະດັບປັບໄໝ, ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຄຸ້ມຄອງຫາປາມຕາມລະດູການ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກຳປັ່ນຫາປາຂຶ້ນກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສຳຫຼວດຄືນປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບການໃນການແກ້ໄຂ, ໝູນໃຊ້ບັນດາມາດຕະການເຕັກນິກເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາກຳປັ່ນຫາປາທີ່ມີການກະທຳລະເມີດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຕິດຕາມການເດີນເຮືອ”. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຢູ່ກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບ ທາງໄກຂອງຄະນະຊີ້ນຳກັບບັນດາກະວງ, ຂະແໜງການ ແລະ 28 ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ແຄມທະເລ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ກ່ອນວັນທີ 20 ພະຈິກ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ປະໃຫ້ເກີດສະພາບການ ກຳປັ່ນຫາປາເຄື່ອນໄຫວໃນທະເລບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ເພີ່ມທະວີລະດັບປັບໄໝ, ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຄຸ້ມຄອງຫາປາມຕາມລະດູການ. ມີກົນໄກສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຈອດກັບຊາວປະມົງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ IUU; ສະເໜີບັນດາໂຄງການລົງທຶນຍົກລະດັບບັນດາທ່າກຳປັ່ນສຳຄັນເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳປັ່ນຫາປາ, ປະລິມານການຂຸດຄົ້ນສຳລັບສິນທະເລຊະນິດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ການປຸງແຕ່ງສົ່ງອອກ.

ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຜ່ານການກວດກາມາເປັນ 4 ຄັ້ງຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC), ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສະພາບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການ: ສ້າງຂອບເຂດນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຕິດຕັ້ງວັດຖຸອຸປະກອນຕິດຕາມການເດີນເຮືອ (VMS)… EC ຕີລາຄາສູງຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງຂ້ຽວຂາດຂອງການນຳຂັ້ນສູງກາງ.   

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
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