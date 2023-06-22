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ຂ່າວສານ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນສະພາບການໃໝ່

ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການຕ້ອງຍົກສູງຄຸນນະພາບເນື້ອໃນວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ
  ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ (ພາບ: quochoi.vn)  

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 5 ຂອງກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການຕ້ອງຍົກສູງຄຸນນະພາບເນື້ອໃນວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ; ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນຮ່າງ, ໃບສະເໜີ, ແຜນການທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໂດຍໄວ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີນ ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງກຳນົດທິດການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ແລະ ຮອດປີ 2030 ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນຮ່າງຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດອາຍຸການສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ພິເສດ, ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດສຸມໃສ່ເປັນຢ່າງສູງເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ໂດຍ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ຈະມາເຖິງຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ໜິ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 523,8 ຕື້ USD

ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ໜິ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 523,8 ຕື້ USD

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດກ່ຽວກັບຜົນຂອງການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ.
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