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ຂ່າວສານ

ຍົກສູງບົດບາດລະຫວ່າງຂະແໜງໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາເຂົ້າກັບສາກົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳກວດກາຄືນຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບລວມ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລະຫວ່າງຂະແໜງໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາເຂົ້າກັບສາກົນ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະຊີ້ນຳໄດ້ຍົກອອກບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ຂົງເຂດ. ຈາກນັ້ນ, ວາງອອກໂຄງການລະຫວ່າງຂະແໜງໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາເຂົ້າກັບສາກົນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳກວດກາຄືນຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບລວມ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: 

“ພວກເຮົາຕ້ອງຍົກອອກວິໄສທັດຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ດ້ວຍບັນດາບຸລິມະສິດໃນແຕ່ລະຂົງເຂດມີລັກສະນະລະຫວ່າງຂະແໜງຂອງ ຫວຽດນາມ, ນັ້ນແມ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາ. ບັນດາບັນຫາໃໝ່, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທົ່ວໂລກ, ຂ້າມຊາຍແດນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຕ້ອງວາງອອກເປົ້າໝາຍເພື່ອສະເໜີແຜນການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍເປັນເຈົ້າການໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ສັນຍາໃໝ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 56 (AMM-56) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງໄດ້ໂຮມປະຊຸມທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 11 – 14 ກໍລະກົດ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
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