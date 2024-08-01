Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ADB

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຂອບໃຈການໜູນຊ່ວຍ, ຮ່ວມເດີນທາງຂອງ ADB ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ໃນໄລຍະກວ່າ 30 ປີຜ່ານມາ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) Shantanu Chakraborty (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) Shantanu Chakraborty.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຂອບໃຈການໜູນຊ່ວຍ, ຮ່ວມເດີນທາງຂອງ ADB ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ໃນໄລຍະກວ່າ 30 ປີຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດທະເລໝູ່ເກາະ, ການພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ; ທ່ານຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ADB ໃນການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ປະມານ 23 ໂຄງການຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2023 – 2026. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ກໍ່ສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບ, ສ້າງໂຄງປະກອບອົງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນຂອງ ADB ຄືນໃໝ່ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານ Shantanu Chakraborty ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ADB, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກສົມທົບກັນກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມກົມກຽວດ້ານລະບຽບການລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ, ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ກູ້ຢືມຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

4 ປີ​​ຂອງ​ການເຊັນ​ສັນ​ຍາ EVFTA: EU ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ເງິນ​ເປັ​ນ​ຈຳ​ນວນ 28 ຕື້ ເອີ​ໂຣ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

4 ປີ​​ຂອງ​ການເຊັນ​ສັນ​ຍາ EVFTA: EU ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ເງິນ​ເປັ​ນ​ຈຳ​ນວນ 28 ຕື້ ເອີ​ໂຣ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

EVFTA ໄດ້ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເອີລົບຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ເພີ່ມແຕ່ 35 ຕື້ເອີໂຣໃນປີ 2019 ຂຶ້ນເຖິງກ່ວາ 48 ຕື້ ເອີໂຣໃນປີ 2023. ການເຕີບໂຕໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເອເລັກໂຕນິກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ເກີບໜັງ, ກະສິກຳ ແລະ ສິນທະເລ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top