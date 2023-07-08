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ຂ່າວສານ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ປາດຖະໜາວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງກົນໄກສົມທົບກັນ, ພ້ອມກັນກະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫັນປ່ຽນພະລັງງານເປັນຫີນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ປາດຖະໜາວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງກົນໄກສົມທົບກັນ, ພ້ອມກັນກະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫັນປ່ຽນພະລັງງານເປັນຫີນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ, ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອແກ້ວລົງເປັນ 0 (Net Zero). ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີໃຫ້ ອົດສະຕາລີ ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າ, ຖ່າຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດ hydro ຂຽວ, amoniac ຂຽວ ຈາກພະລັງງານເປັນຫີນ ໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ; ວິທີປ່ຽນແທນບັນດາແຫຼ່ງພະລັງງານເປັນຫີນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນລະບົບພະລັງງານ…

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍທິດທາງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອແກ້ວລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (UNESCO) ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ.
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