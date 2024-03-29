ຂ່າວສານ
ຍັງມີ 95 ຄົນໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຫາຍສາບສູນຫຼັງເຫດບຸກໂຈມຕີຢູ່ ມົດສະກູ, ລັດເຊຍ
ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຍັງມີ 95 ຄົນ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຫາຍສາບສູນໃນເຫດບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall, ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ, ປະເທດ ລັດເຊຍ. ບັນຊີລາຍຊື່ຫາຍສາບສູນແມ່ນລວມມີບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ພາຍຫຼັງເຫດບຸກໂຈມຕີ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ. ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີ 140 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເຫດວິນາດຕະກຳນີ້. ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດເຊຍ ພວມມານະພະຍາຍາມຊອກຫາບັນດາກໍລະນີທີ່ຖືວ່າ ຖືກຫາຍສາບສູນ.
ຕາມການສະຖິຕິຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກລັດເຊຍ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມີນາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຈຳນວນຜູ້ຖືກບາດເຈັບໃນເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 360 ຄົນແລ້ວ, ໃນນັ້ນ, ມີເດັກນ້ອຍ 11 ຄົນ.