ຂ່າວສານ
ຊູກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ນິວເດີລີ, ຢ້ຽມຢາມ ອິນເດຍ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຄາດວ່າ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຈລະຈາກັບທ່ານ Rajnath Singh, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະເທດເຈົ້າພາບ ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ. ການຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 2 ວັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ, ສອງຝ່າຍຈະແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນເດຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອິນເດຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ໃນນັ້ນ, ການພົວພັນປ້ອງກັນປະເທດສອງຝ່າຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືນີ້. ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ປະກອບສ່ວນຫັນບັນດາການຮ່ວມສຳພັັນໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ສຸມໃສ່ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ແລກປ່ຽນດ້ານການທະຫານ, ບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ,ການເຄື່ອນໄຫວທຽບທ່າ ແລະ ບັນດາການຊ້ອມຮົບສອງຝ່າຍ.