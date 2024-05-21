ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຜ່ານບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ, ຄື: ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ; ບົດບັກທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ ກັບອາດຊະຍາກຳ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ…
ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ຕຳຫຼວດ ແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (INP) ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຮັກສາກົນໄກເຈລະຈາ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລະດັບຮອງລັດຖະມົນຕີ ລະຫວ່າງກະຊວງ ຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ INP ຕາມກົນໄກ ຜັດປ່ຽນກັນ ຈັດຕັ້ງ ໃນທຸກປີ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮ່ວມມືສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ບໍ່ວ່າສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການໃດນຳໃຊ້ຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດນີ້ ເພື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງປະເທດອື່ນ.