ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຟີລິບປິນ ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕື້ USD. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີຮ່ວມມືໃນສອງຂົງເຂດສຳຄັນ ນັ້ນແມ່ນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ພ້ອມທັງ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ສ້າງໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່, ນັບທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງການນຳ ແລະ ບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການເຄື່ອນໄຫວລັດຖະສະພາ.
ການນຳສອງທ່ານຕ່າງກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຂອບເຂດຫຼາຍຝ່າຍ; ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງກັນຢູ່ AIPA, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ກຳລັງແຮງ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ຮັກສາສຽງເວົ້າລວມໃນບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ.