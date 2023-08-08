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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 (AIPA-44) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ຟີລິບປິນ Ferdinand Martin Romualdez.
ພາບບັນຍາກາດການພົບປະ

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕື້ USD. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີຮ່ວມມືໃນສອງຂົງເຂດສຳຄັນ ນັ້ນແມ່ນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ພ້ອມທັງ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ສ້າງໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່, ນັບທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງການນຳ ແລະ ບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການເຄື່ອນໄຫວລັດຖະສະພາ.

ການນຳສອງທ່ານຕ່າງກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຂອບເຂດຫຼາຍຝ່າຍ; ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງກັນຢູ່ AIPA, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ກຳລັງແຮງ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ຮັກສາສຽງເວົ້າລວມໃນບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ທ່ານນາງ Puan Maharani, ປະທານສະພາຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ (ສະພາຕ່ຳ) ຢັ້ງຢືນວ່າ: AIPA -44 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອາດສາມາດເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
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