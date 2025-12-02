ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ບຣຸໄນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບກະສັດ ບຣຸໄນ Darussalam Haji Hassanal Bolkiah ທີ່ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ບຣຸໄນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງທະເລ, ໃນນັ້ນມີການຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ສ່ວນກະສັດ ບຣຸໄນ Darussalam Haji Hassanal Bolkiah ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຄ້າສຳຄັນ, ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳ - ການກະເສດ, Halal, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງໃນຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແອັດ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ຜ່ານໂຄງການທຶນການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ.