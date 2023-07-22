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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເລເຊຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ ມາເລເຊຍ ພິຈາລະນາຈຳກັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນການຄ້າສຳລັບສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ, ຮັກສາ, ປັບປຸງລະບົບສະໜອງ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕການຄ້າຕາມທິດສ້າງຄວາມດຸ່ງດ່ຽງ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ເຫັນດີກັບເລື່ອງປັບປຸງ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ທຸກຊ່ອງທາງ. ທ່ານກໍ່ເຫັນດີພິຈາລະນານຳເຂົ້າສິນຄ້າບາງປະເພດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດອື່ນໆ.

ການນຳ 2 ທ່ານກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ; ພິຈາລະນາເລື່ອງສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຢູ່ທະເລ ແລະ ສ້າງໂທລະສັບສາຍດ່ວນຕ້ານການຂຸດຄົ້ນຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຮັກສາຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນເຈລະຈາກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໄລຍະຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ກຳນົດວ່າ ທຸກກຳປັ່ນຢູ່ທະເລດຳ ໄປເຖິງທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ຢູແກຼນ “ອາດຈະແມ່ນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າການທະຫານ”.
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