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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ

ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່, ຍູ້ແຮງວິວັດການນຳໃຊ້, ຂຸດຄົ້ນບັນດາຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກນິກ
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງເລກທີ 30 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.

ຄຳສັ່ງຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່, ຍູ້ແຮງວິວັດການນຳໃຊ້, ຂຸດຄົ້ນບັນດາຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກນິກ ພ້ອມກັບທັກສະດຳເນີນທຸລະກິດ, ກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງທຶນວັດທະນະທຳ ແລະ ກຳມະສິດພູມປັນຍາ ເພື່ອສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທີ່ມີລັກສະນະຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳຕ້ອງຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ... ຢ່າງສຸດຂີດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດເກນຂອງເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ກົດໝາຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຄຳສັ່ງໄດ້ວາງອອກບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ໜ້າທີ່ລະອຽດສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ໃຫ້ບຸລິມະສິດບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດການລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ…ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ແຫຼ່ງກຳລັງຈາກປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ຖັນແຖວແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ. ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ທ້ອງຖິ່ນໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 79 ປີ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 79 ປີ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ສະແດງອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງທີ່ດີງາມ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.
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