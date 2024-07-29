ຂ່າວສານ
ຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ດັງກ້ອງກັນວານໃນໃຈປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຕະຫຼອດໄປ
ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ຮ້ອຍໂທ ທິບພະວົງ ສຸມາວັດ (ເກີດປີ 1994), ພະນັກງານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ອາດກັ້ນນ້ຳຕາໄວ້ໄດ້. ລາວໄດ້ສົ່ງອັນລະບ້ຳພາບໃນໂທລະສັບຂອງລາວໃຫ້ບັນນາທິການພາກພາສາລາວເບິ່ງ. 1 ສ່ວນ 3 ໃນຈຳນວນພາບທັງໝົດຂອງອັນລະບ້ຳນັ້ນ ແມ່ນພາບຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳສອງທ່ານທີ່ປີຊາສາມາດຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງລາວມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ສຸດ. ເຖິງວ່າ ຫາກໍໄດ້ພົບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເທື່ອດຽວ ແຕ່ຄາວຍັງເປັນນັກສຶກສາ ໄປຕ້ອນຮັບເພິ່ນມາຢ້ຽມຢາມລາວ ເມື່ອປີ 2014 ກໍຕາມ, ແຕ່ເຫດການນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນບາດລ້ຽວເຮັດໃຫ້ ທິບພະວົງ ຕັດສິນໃຈຮຽນພາສາ ຫວຽດ ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອຊອກຮູ້ ແລະ ຮ່ຳຮຽນກ່ຽວກັບແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເມື່ອຫຼາຍປີຫຼັງນີ້, ເມື່ອທ່ານມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ລາວຂອງ ພວກເຮົາ. ຕ້ອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເປັນນັກສຶກສາຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕ້ອນຮັບເພິ່ນ ແລະ ໄດ້ຟັງເພິ່ນປາໄສບັນຍາຍຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍສຳພັນການສູ້ຮົບລາວ - ຫວຽດນາມ. ບົດປາໄສດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫຼົງໄຫຼເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ສຶກສາປະຫວັດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເພິ່ນ ແລະ ຮູ້ວ່າ ເພິ່ນກໍເຄີຍເຮັດວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບໜັງສືພິມ, ວາລະສານຕ່າງໆ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫຼົງໄຫຼເພິ່ນໄປອີກ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍເປັນຜູ້ມັກຂຽນມັກອ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວທາງໂທລະພາບ ແລະ ມັກເບິ່ງຄຳປາໄສຂອງເພິ່ນໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ເພາະວ່າໃນເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະມີຄຳສອນ, ສະຕິເຕືອນໃຈຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາໃນການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນ.”
ກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ້ອຍໂທ ທິບພະວົງ, ເອື້ອຍ ທອງມີ ສີຫາວົງ - ນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກຢູ່ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ກໍມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າຈາກປຶ້ມເຫຼັ້ມຕ່າງໆເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະໄວ້ໃຫ້.
“ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກໍຕາມ, ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມຜົນງານການຂຽນປຶ້ມອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ຜົນງານການບໍລິຫານປະເທດ ໂດຍຜ່ານສື່ອອນໄລຕ່າງໆ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ແບບແຜນການຊີ້ນຳນຳພາຂອງທ່ານ ແລະ ກໍໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນທິດສະດີເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາກົມກອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ທັງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ແໜ້ນແກ່ນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຸດສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຄົນລຸ້ນຫຼັງເວົ້າລວມ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ນ້ຳໃຈ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດການສຶກສາຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນີ້ ຍັງເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ, ຈະເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມື ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍືນຍົງ. ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນເອົາຄຳຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ວິຊາການເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າໄປສຶກສາຕໍ່ໃນລະບົບອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຂັ້ນສູງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງເຂົາເຈົ້າ; ເປັນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງຂອງພັກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຝາກຂອງຂວັນອັນນີ້ໄວ້ເປັນຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ບໍ່ອາດຫຼົງລື່ມໄດ້ຕະຫຼອດໄປ”
ພາບໂຕະເຮັດວຽກທີ່ມີແຕ່ປຶ້ມກັບເອກະສານ, ພາບເສື້ອຜືນເກົ່າໆ ແລະ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີກຳລັງແຮງແຜ່ກະຈາຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກເພື່ອນໜຸ່ມລາວຫຼາຍຄົນຄື ທິບພະວົງ ຍັງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຕໍ່ໆກັນ ເພື່ອຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ, ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ, ຈິດໃຈສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາຂອງເພິ່ນອີກດ້ວຍ.
“ສຳລັບຄຳເວົ້າ ຫຼື ສູນທອນພົດຂອງທ່ານ ຫວງຽນຟູ້ຈ້ອງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ຊີວິດມີພຽງຄັ້ງດຽວ ເຮັດແນວໃດເພື່ອດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກິນແໜງແທງໃຈ ເພາະການກະທໍາທີ່ເຊື່ອມຊາມ, ເນົ່າເໝັນ, ໝົດຄຸນນະທຳ, ເງິນຄຳມີຫຼາຍເພື່ອເຮັດຫຍັງ, ຕາຍໄປບໍ່ສາມາດຖືໄປໄດ້ ກຽດສັກສີນັ້ນຈຶ່ງແມ່ນສິ່ງສັກສິດ, ສິ່ງທີ່ສູງສົ່ງທີ່ສຸດ “ ຄຳເວົ້ານີ້ເຖີງແມ່ນວ່າຈະສັ້ນກະທັດຫັດກໍຕາມ ແຕ່ຫາກເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ. ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ໄດ້ຖືເປັນຄະຕິສອນໃຈ ແລະ ເປັນເຂັ້ມທິດເຍືອງທາງອັນໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ. ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຖືວ່າເປັນການສູນເສຍຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍຄືເພື່ອນມິດໃນໂລກຮັກຫອມເພິ່ນ, ແຕ່ວ່າຊື່ສຽງ, ຜົນງານ, ຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ແບບແຜນການເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນ ຈະເປັນແວນແຍງອັນໃສແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ ນຳເອົາໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຊີວິດ, ພາລະກິດຂອງເພິ່ນຈະຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ.”./.