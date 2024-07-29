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ຂ່າວສານ

ຊື່​ສຽງ​ຮຽງ​ນາມ​ຂອງທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ດັງ​ກ້ອງ​ກັນ​ວານ​ໃນ​ໃຈ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ຕະຫຼອດ​ໄປ

ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈອັນສຸດຊື້ງສຳລັບຫຼາຍຄົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນັບທັງປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກອີກດ້ວຍ, ໃນນັ້ນ ມີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າອ້າຍນ້ອງ. ວັນທີ 25 – 26 ກໍລະກົດຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດເພື່ອອາໄລຫາເພິ່ນ. ສິ່ງນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ຳໃຈອັນພິເສດຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າທີ່ມີຕໍ່ທ່ານຜູ້ນຳທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ. ຮູບພາບຂອງເພິ່ນ ຍາມໃດກໍຝັງເລິກໃນຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນດິນແດນແຫ່ງດອກຈຳປາຕະຫຼອດໄປ.
ຮ້ອຍໂທ ທິບພະວົງ ສຸມາວັດ ໄດ້ຮຽນເອົາຈິດໃຈສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ຮ້ອຍໂທ ທິບພະວົງ ສຸມາວັດ (ເກີດປີ 1994), ພະນັກງານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ອາດກັ້ນນ້ຳຕາໄວ້ໄດ້. ລາວໄດ້ສົ່ງອັນລະບ້ຳພາບໃນໂທລະສັບຂອງລາວໃຫ້ບັນນາທິການພາກພາສາລາວເບິ່ງ. 1 ສ່ວນ 3 ໃນຈຳນວນພາບທັງໝົດຂອງອັນລະບ້ຳນັ້ນ ແມ່ນພາບຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳສອງທ່ານທີ່ປີຊາສາມາດຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງລາວມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ສຸດ. ເຖິງວ່າ ຫາກໍໄດ້ພົບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເທື່ອດຽວ ແຕ່ຄາວຍັງເປັນນັກສຶກສາ ໄປຕ້ອນຮັບເພິ່ນມາຢ້ຽມຢາມລາວ ເມື່ອປີ 2014 ກໍຕາມ, ແຕ່ເຫດການນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນບາດລ້ຽວເຮັດໃຫ້ ທິບພະວົງ ຕັດສິນໃຈຮຽນພາສາ ຫວຽດ ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອຊອກຮູ້ ແລະ ຮ່ຳຮຽນກ່ຽວກັບແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນ.

“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເມື່ອຫຼາຍປີຫຼັງນີ້, ເມື່ອທ່ານມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ລາວຂອງ ພວກເຮົາ. ຕ້ອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເປັນນັກສຶກສາຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕ້ອນຮັບເພິ່ນ ແລະ ໄດ້ຟັງເພິ່ນປາໄສບັນຍາຍຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍສຳພັນການສູ້ຮົບລາວ - ຫວຽດນາມ. ບົດປາໄສດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫຼົງໄຫຼເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ສຶກສາປະຫວັດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເພິ່ນ ແລະ ຮູ້ວ່າ ເພິ່ນກໍເຄີຍເຮັດວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບໜັງສືພິມວາລະສານຕ່າງໆ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫຼົງໄຫຼເພິ່ນໄປອີກ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍເປັນຜູ້ມັກຂຽນມັກອ່ານຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວທາງໂທລະພາບ ແລະ ມັກເບິ່ງຄຳປາໄສຂອງເພິ່ນໃນກອປະຊຸມຕ່າງໆເພາະວ່າໃນເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະມີຄຳສອນສະຕິເຕືອນໃຈຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາໃນການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນ.”

ເອື້ອຍ ທອງມີ ສີຫາວົງ - ນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກຢູ່ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ

ກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ້ອຍໂທ ທິບພະວົງ, ເອື້ອຍ ທອງມີ ສີຫາວົງ - ນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາເອກຢູ່ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ກໍມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າຈາກປຶ້ມເຫຼັ້ມຕ່າງໆເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະໄວ້ໃຫ້.

“ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກໍຕາມ, ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມຜົນງານການຂຽນປຶ້ມອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ຜົນງານການບໍລິຫານປະເທດ ໂດຍຜ່ານສື່ອອນໄລຕ່າງໆ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ແບບແຜນການຊີ້ນຳນຳພາຂອງທ່ານ  ແລະ ກໍໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນທິດສະດີເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາກົມກອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ທັງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ແໜ້ນແກ່ນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຸດສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຄົນລຸ້ນຫຼັງເວົ້າລວມ.”

ເຖິງວ່າພວມຢູ່ໃນໄລຍະພັກແລ້ງກໍຕາມ, ແຕ່ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ທ່ານ ສົມພອນ ວັນນະລາດ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ສີທ່ານາໄຊ ຢູ່ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ພັດຫຼາຍວຽກກວ່າທຸກໆມື້. ນັບແຕ່ເມື່ອຮູ້ຂ່າວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ທີ່ມອບຂອງຂວັນກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນແຫ່ງດັ່ງກ່າວ (ເມື່ອປີ 2016) ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ທ່ານຕ້ອງຮັບໂທລະສັບນັບຮ້ອຍສາຍຕໍ່ມື້ຈາກຄູອາຈານ, ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ດ້ວຍຈຸດປະສົງຢາກຖາມຂ່າວ ແລະ ຝາກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງຕໍ່ການສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້. ອາຈານ ສົມພອນ ວັນນະລາດ ແບ່ງປັນວ່າ: ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຈຶ່ງມີເງື່ອນໄຂທີ່ສະດວກກວ່າ ເພື່ອຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສິດສອນ, ຕົວຊີ້ວັດການສຶກສາຂອງແຂວງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ.
  

“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ນ້ຳໃຈ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດການສຶກສາຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນີ້ ຍັງເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ, ຈະເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມື ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍືນຍົງ. ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນເອົາຄຳຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ວິຊາການເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າໄປສຶກສາຕໍ່ໃນລະບົບອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຂັ້ນສູງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງເຂົາເຈົ້າ; ເປັນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງຂອງພັກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຝາກຂອງຂວັນອັນນີ້ໄວ້ເປັນຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ບໍ່ອາດຫຼົງລື່ມໄດ້ຕະຫຼອດໄປ”

ອາຈານ ສົມພອນ ວັນນະລາດ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ສີທ່ານາໄຊ

ພາບໂຕະເຮັດວຽກທີ່ມີແຕ່ປຶ້ມກັບເອກະສານ, ພາບເສື້ອຜືນເກົ່າໆ ແລະ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີກຳລັງແຮງແຜ່ກະຈາຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກເພື່ອນໜຸ່ມລາວຫຼາຍຄົນຄື ທິບພະວົງ ຍັງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຕໍ່ໆກັນ ເພື່ອຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ, ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ, ຈິດໃຈສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາຂອງເພິ່ນອີກດ້ວຍ.

ສຳລັບຄຳເວົ້າ ຫຼື ສູນທອນພົດຂອງທ່ານ ຫວງຽນຟູ້ຈ້ອງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ຊີວິດມີພຽງຄັ້ງດຽວ ເຮັດແນວໃດເພື່ອດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກິນແໜງແທງໃຈ ເພາະການກະທໍາທີ່ເຊື່ອມຊາມ, ເນົ່າເໝັນ, ໝົດຄຸນນະທຳ,  ເງິນຄຳມີຫຼາຍເພື່ອເຮັດຫຍັງ, ຕາຍໄປບໍ່ສາມາດຖືໄປໄດ້ ກຽດສັກສີນັ້ນຈຶ່ງແມ່ນສິ່ງສັກສິດ, ສິ່ງທີ່ສູງສົ່ງທີ່ສຸດ “ ຄຳເວົ້ານີ້ເຖີງແມ່ນວ່າຈະສັ້ນກະທັດຫັດກໍຕາມ ແຕ່ຫາກເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ. ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ໄດ້ຖືເປັນຄະຕິສອນໃຈ ແລະ ເປັນເຂັ້ມທິດເຍືອງທາງອັນໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ. ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງຖືວ່າເປັນການສູນເສຍຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງພັກລັດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍຄືເພື່ອມິດໃນໂລກຮັກຫອມເພິ່ນແຕ່ວ່າຊື່ສຽງຜົນງານຄຸນງາມຄວາມດີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດແບບແຜນການເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນ ຈະເປັນແວນແຍງອັນໃສແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ ນຳເອົາໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງໃນປັຈຸບັນ ແລະ ຊີວິດພາລະກິດຂອງເພິ່ນຈະຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ.”./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ມີ​ຍາມ​ໃດ​ທີ່​ມີກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ, ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ ແລະ ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ສາ​ກົນ​ຄື​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ມີ​ຍາມ​ໃດ​ທີ່​ມີກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ, ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ ແລະ ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ສາ​ກົນ​ຄື​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

“ປະເທດ ຫວຽດນາມ ບໍ່ມີຍາມໃດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງສາກົນຄືໃນປັດຈຸບັນ”. ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ບົດຂຽນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ໄດ້ລົງໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນຜູ້ທຳອິດທີ່ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ນຳເຂົ້າມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.
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