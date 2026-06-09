ຂ່າວສານ
ຊີດຊູຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ 100 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ
ພິທີເຊີດຊູຜູ້ສະໝັກໃຈບໍລິຈາກເລືອດທີ່ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດປີ 2026 ໂດຍຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດຂົນຂວາຍການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈປະສານສົມທົບກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊີດຊູມີ100 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນຕົວແທນທີ່ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກໃຈບໍລິຈາກເລືອດນັບລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຂະແໜງການແພດ, ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການສ້າງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດມະນຸດສະທຳ, ປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການບຸກທະລຸ, ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈນັບມື້ນັບແຜ່ລາມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການແພດ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ, ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດທະສຳພັດທະນາຖືກທິດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.