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ຂ່າວສານ

ຊາ​ວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ແຜ່ບໍ​ລິ​ຈາກເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ

ພ້ອມກັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລາວ), ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມການແຜ່ບໍລິຈາກເງິນ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກພາຍຸ Yagi (ພາຍຸເລກທີ 3).
ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ຈັດຕັ້ງການແຜ່ບໍລິຈາກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນສອງປະເທດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸນ້ຳຖ້ວມ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຟານມິງຈຽນ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບັນດາຜົນເສຍຫາຍກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດພາກເໜືອຫວຽດນາມ ແລະ ພາກເໜືອລາວ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງການແຜ່ບໍລິຈາກເງິນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນສອງປະເທດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ.

ສິ້ນສຸດການແຜ່ບໍລິຈາກ, ບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ທີ່ພວມລົງທຶນຢູ່ລາວໄດ້ແຜ່ບໍລິຈາກເງິນປະມານ 1,4 ຕື້ ດົ່ງ (ປະມານ 57.000USD).

ສະຖານທູດຫວຽດນາມປະຈຳລາວ ໄດ້ຫັກສ່ວນໜຶ່ງຈາກເງິນແຜ່ບໍລິຈາກເພື່ອມອບໃຫ້ກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມລາວ. ສ່ວນຍັງເຫຼືອຈະສົ່ງໄປຍັງຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປະຊາຊົນເຂດປະສົບກັບໄພທຳມະຊາດຂອງສອງປະເທດ ນຳຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີບົດຂຽນສຳຄັນກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປຽນແປງໃໝ່ແລລວິທີນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກຢ່າງແຮງ, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່ຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ.
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