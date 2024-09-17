ຂ່າວສານ
ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ລາວ ແຜ່ບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດພາກເໜືອຫວຽດນາມ ແລະ ລາວທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຟານມິງຈຽນ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບັນດາຜົນເສຍຫາຍກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດພາກເໜືອຫວຽດນາມ ແລະ ພາກເໜືອລາວ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງການແຜ່ບໍລິຈາກເງິນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນສອງປະເທດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ.
ສິ້ນສຸດການແຜ່ບໍລິຈາກ, ບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ທີ່ພວມລົງທຶນຢູ່ລາວໄດ້ແຜ່ບໍລິຈາກເງິນປະມານ 1,4 ຕື້ ດົ່ງ (ປະມານ 57.000USD).
ສະຖານທູດຫວຽດນາມປະຈຳລາວ ໄດ້ຫັກສ່ວນໜຶ່ງຈາກເງິນແຜ່ບໍລິຈາກເພື່ອມອບໃຫ້ກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມລາວ. ສ່ວນຍັງເຫຼືອຈະສົ່ງໄປຍັງຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍປະຊາຊົນເຂດປະສົບກັບໄພທຳມະຊາດຂອງສອງປະເທດ ນຳຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.