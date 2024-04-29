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ຂ່າວສານ

ຊາ​ປາ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ຈີນ, ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ເມສາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເທດສະບານ ຊາປາ, ແຂວງ ລາວກາຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງຈີນ ແລະ ລາວ.
ກອງປະຊຸມໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງຈີນ ແລະ ລາວ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳເທດສະບານ ຊາປາ ພ້ອມກັບ ບາງເມືອງໃນແຂວງ ຢວນໜານ, ປະເທດ ຈີນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ສປປລາວ) ແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ຜ່ານນັ້ນແຜ່ຂະຫຍາຍສານມິດຕະພາບການຮ່ວມມື.

ບັນດາຜູ້ແທນຕາງໜ້າໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ, ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບມາດຕະການເພີ່ມທະວີຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ. ເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂງານບຸນລະດູຮ້ອນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດວັນທີ 30 ເມສາ - 1 ພືດສະຫາ, ຢູ່ເທດສະບານ ຊາປາ ກໍ່ໄດ້ຈັດ ງານພົບປະສັງສັນ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສາກົນ; ລາຍການສະແດງສິລະປະດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຂອງຄະນະນັກສິລະປະການແຂວງ ຢວນໜານ, ປະເທດຈີນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ແຂວງດ້ຽນບຽນ, ລວມທັງໝົດ 51 ກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024) ໄດ້ດຳເນີນການສົມທົບກັນຝຶກແອບຄັ້ງທຳອິດ.
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