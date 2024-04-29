ຂ່າວສານ
ຊາປາ ເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຈີນ, ລາວ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳເທດສະບານ ຊາປາ ພ້ອມກັບ ບາງເມືອງໃນແຂວງ ຢວນໜານ, ປະເທດ ຈີນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ສປປລາວ) ແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ຜ່ານນັ້ນແຜ່ຂະຫຍາຍສານມິດຕະພາບການຮ່ວມມື.
ບັນດາຜູ້ແທນຕາງໜ້າໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ, ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບມາດຕະການເພີ່ມທະວີຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ. ເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂງານບຸນລະດູຮ້ອນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດວັນທີ 30 ເມສາ - 1 ພືດສະຫາ, ຢູ່ເທດສະບານ ຊາປາ ກໍ່ໄດ້ຈັດ ງານພົບປະສັງສັນ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສາກົນ; ລາຍການສະແດງສິລະປະດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຂອງຄະນະນັກສິລະປະການແຂວງ ຢວນໜານ, ປະເທດຈີນ.