ຂ່າວສານ
ຊາວ ຫວຽດ ຢູ່ ເອີລົບ ຝາກຝັງຈິດໃຈມາຍັງທະເລ, ໝູ່ເກາະຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ແລະ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຈາກຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນຊາວ ຫວຽດ ຢູ່ ເອີລົບ ເພື່ອທະເລ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ພ້ອມກັບງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບທະເລ, ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ສົ່ງສານກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມປົກປັກຮັກສາ ອະທິປະໄຕທະເລ, ໝູ່ເກາະຂອງ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ.
ພາບຖ່າຍ ແລະ ວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບເຈື່ອງຊາ, ກ່ຽວກັບທະເລ ຫວຽດນາມ ນັບຮ້ອຍຢ່າງ ໂດຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເອີລົບ ໄດ້ຖ່າຍເອົາ ແລະ ເກັບຮັກສາ ໃນການຢ້ຽມຢາມເຈື່ອງຊາ ຄັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໃນງານວາງສະແດງທະເລໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ.
ໂດຍເປັນຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາປະເທດ ເອີລົບ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນແນວຄວາມຄິດຈັດເຫດການນີ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາງ ກາວຮົ່ງວີງ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ ເພື່ອໝູ່ເກາະ, ທະເລ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຜ່ານງານວາງສະແດງ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ, ພິເສດແມ່ນບັນດາອ້າຍເອື້ອຍ ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປຢາມ ເຈື່ອງຊາແລະ ສູນເຮືອນຮ້ານ DK1 ຫວັງຢາກຈະນຳນ້ຳໃຈ, ຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຕົນ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນ ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ, ມາຝາກຝັງເຖິງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດ ຢູ່ ເອີລົບ”.