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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ໜຸ່ມ ອາ​ຊຽນ ຕໍ່​ກັບການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ດ້ວຍປະຊາກອນເກືອບ 215 ລ້ານຄົນ, ຊາວໜຸ່ມກວມເອົາ 1/3 ປະຊາກອນອາຊຽນ, ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດແລະແມ່ນກຳລັງແຮງໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ. ຕາມການຄາດຄະເນ, ອັດຕາຊາວໜຸ່ມຈະບັນລຸລະດັບສູງທີ່ສຸດໃນປີ 2038, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລຸ້ນຄົນນີ້ໃນການກຳນົດສະພາບການເສດຖະກິດສັງຄົມແລະການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນການແບ່ງປັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນແລະຊາວໜຸ່ມບັນດາປະເທດອາຊຽນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ - ອະນາຄົດອາຊຽນ: ບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການກຳນົດອະນາຄົດອາຊຽນ” ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດຂໍ້ລິເລີ່ມ “ເວທີປາໄສອະນາຄົດອາຊຽນ 2024” ຂອງຫວຽດນາມ.

ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນແລະຊາວໜຸ່ມບັນດາປະເທດອາຊຽນ

ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Kao Kim Hourn ອາຊຽນ ແລ້ວສຽງເວົ້າກໍ່ຄືທັດສະນະຂອງຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸຄ່າເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ໃນການກຳນົດທິດອະນາຄົດຂອງພາກພື້ນອີກດ້ວຍບັນດາຜູ້ໜຸ່ມ ແມ່ນຜູ້ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ອັບເດດໃໝ່ທີ່ສຸດກຳແໜ້ນໄດ້ບັນດາທ່າອ່ຽງໃໝ່ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈັດ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມຄືແນວນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ປີຊາວໜຸ່ມ ຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ກໍ່ໄດ້ຍອມຮັບບົດບາດສຳຄັນຂອງຊາວໜຸ່ມວ່າແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກຂອງການເຕີບໂຕບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງເລື່ອງຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໃນການນຳພາເວທີປາໄສ ຄວາມສະໝັກໃຈ ຊາວໜຸ່ມ ASEAN Plus ແລະ ລາງວັນການແຂ່ງຂັນຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກ ASEAN Plus. ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກໃນລຸ້ນໜຸ່ມ ຍ້ອນວ່າມັນຮັບຮູ້ບັນດາສ່ວນບຸກຄົນອາສາສະໝັກ ແລະ ອົງການຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຍ້ອນມີການປະກອບສ່ວນທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສຳລັບປະຊາຄົມ.

ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນານອກຈາກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີທ່ານເອກອັຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງຄະນະຂະແໜງການ ພ້ອມກັບນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນາງງາມ ຫງວຽນທຸກຖຸຍຕຽນ - ຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ 2021 ຕາໜ້າຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດວ່າ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດນະທະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແມ່ນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງແຕ່ປະເທດ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທົ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມໂດຍຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວັດທະນະທຳ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນນັກວັດທະນະທຳໂລກ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ວັດທະນະທຳ ເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເດີນໄປ”. ການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊີດຊູອະດີດຕະການເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກາລະໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດສ້າງເປັນແຫຼ່ງກຳລັງອັນລ້ຳຄ່າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອີກດ້ວຍ.

ສຳລັບບັນດານັກສຶກສາສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດແລ້ວພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ: “ອະນາຄົດຢູ່ໃນມືຂອງຊາວໜຸ່ມ, ອາຊຽນ ແມ່ນຂອງພວກເພື່ອນຈົ່ງເບິ່ງຄົນລຸ້ນກ່ອນຂະນະທີ່ທຸກສິ່ງຕ່າງກັນກັບປັດຈຸບັນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາໄດ້ຊົມໃຊ້ສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາວອນ ແຕ່ບໍ່ຄວນຖືວ່າສິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງຕ້ອງເປັນໄປ ແຕ່ຈົ່ງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ວັດທະນາຖາວອນ ດ້ວຍການສະຫຼະເວລາເຫື່ອແຮງ ເພື່ອກາຍເປັນສະບັບລຸ້ນໃໝ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ”, ນ້ອງ ເລຫວູເຮືອງ ນັກສຶກສາພະແນກການພົວພັນສາກົນສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນີ້ແມ່ນການໂອ້ລົມສົນທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນໂຫຍດທີ່ສຸດ ສຳລັບຊາວໜຸ່ມສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາມື້ນີ້ນັ້ແມ່ນແນະນຳບັນດາຊາວໜຸ່ມຈະຮູ້ຈັກເຖິງເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງອາຊຽນ ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງມີສະຖຽນລະພາບເພື່ອອາຊຽນເພື່ອປະຊາຊົນ ອາຊຽນ ແລະ ເພື່ອໃຈກາງອາຊຽນ.

ທ່ານ ຫງວຽນເຕື່ອງເລິມ ເລຂາສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເຈາະຈິ້ມບັນດາມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ ເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບປະຈັນບານ ແລະ ອະນາຄົດຂອງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ:

ສຳລັບ ຊາວໜຸ່ມພວກເພື່ອນຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ການກະທຳປະຈັນບານຕັ້ງໜ້າເປັນເຈົ້າການ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ຜ່ານການຍົກສູງລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄົ້ນຫາກາລະໂອກາດໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເຫດການຊາວໜຸ່ມກອງປະຊຸມສຳມະນາເວທີປາໄສ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນເພື່ອ ພົປະແລກປ່ຽນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຜ່ານນັ້ນ ອາດຈະສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສ້າງການຮ່ວມສຳພັນກັບຊາວໜຸ່ມອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.

ປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນດ້ານການເມືອງມີຄວາມໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກວມລວມແບ່ງປັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດປະກອບສ່ວນຳ ອາຊຽນ ໃຫ້ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາທີ່ຕັ້ງສຳຄັນບົນເວທີສາກົນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາລວມຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນແລກປ່ຽນປຶກສາຫາລືທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນານີ້ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາການນຳ ມີຄວາມສົນໃຈ, ຖືເປັນສຳຄັນໃນການເໜີທີ່ກອງປະຊຸມການນຳ ອາຊຽນ ຄັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຜົນສຳເລັດໃນໄລຈະມາເຖິງ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງຊາວໜຸ່ມໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

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ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຂອບຂະຫນາດ ແລະ ຄຸນຄ່າ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ.
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