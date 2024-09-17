ຂ່າວສານ
ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກໂກແຜ່ບໍລິຈາກເງິນກ່ວາ 73.000 USD ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi
ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນ 2 ວັນ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກໂກ ໄດ້ແຜ່ບໍລິຈາກເງິນເປັນຈຳນວນ 1,8 ຕື້ ດົ່ງ (ກ່ວາ 73.000 USD) ໃຫ້ແກ່ແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອຍຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi.
ໂດຍຕາງໜ້າສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ, ທ່ານ ຫງວຽນຢຸຍຍຽນ, ປະທານສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກໂກ ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ເມື່ອພາຍຫຼັງສອງວັນປຸກລະດົມ ໄດ້ຮັບການແຜ່ບໍລິຈາກເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກກໂກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ທ່ານໂງຊີລອງ, ປະທານສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ Teplice ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ແບ່ງປັນວ່າ:
ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສູນກາງສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ, ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າ ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຫວຽດນາມແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນສະມາຄົມຢູ່ Teplice ແລະ ບັນດາເຂດໃກ້ຄຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງສຸດໃຈ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ແລະ ພາຍຫຼັງ 2 ວັນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນເປັນຈຳນວນເກືອບ 12.000 USD ແລ້ວສົ່ງໄປຍັງສູນກາງສະມາຄົມເພື່ອສົ່ງກັບເມືອຫວຽດນາມ.