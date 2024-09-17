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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເຊັກ​ໂກແຜ່​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເງິ​ນ​ກ່​ວາ 73.000 USD ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ທ່ານ ຫງວຽນຢຸຍຍຽນ, ປະທານສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກໂກ ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ເມື່ອພາຍຫຼັງສອງວັນປຸກລະດົມ ໄດ້ຮັບການແຜ່ບໍລິຈາກເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກກໂກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ.
ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກໂກແຜ່ບໍລິຈາກເງິນກ່ວາ 73.000 USD ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນ 2 ວັນ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກໂກ ໄດ້ແຜ່ບໍລິຈາກເງິນເປັນຈຳນວນ 1,8 ຕື້ ດົ່ງ (ກ່ວາ 73.000 USD) ໃຫ້ແກ່ແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອຍຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi.

ໂດຍຕາງໜ້າສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ, ທ່ານ ຫງວຽນຢຸຍຍຽນ, ປະທານສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກໂກ ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ເມື່ອພາຍຫຼັງສອງວັນປຸກລະດົມ ໄດ້ຮັບການແຜ່ບໍລິຈາກເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ເຊັກກໂກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ທ່ານໂງຊີລອງ, ປະທານສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມຢູ່ Teplice ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ແບ່ງປັນວ່າ:

ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສູນກາງສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ, ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າ ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຫວຽດນາມແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນສະມາຄົມຢູ່ Teplice ແລະ ບັນດາເຂດໃກ້ຄຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງສຸດໃຈ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ແລະ ພາຍຫຼັງ 2 ວັນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນເປັນຈຳນວນເກືອບ 12.000 USD ແລ້ວສົ່ງໄປຍັງສູນກາງສະມາຄົມເພື່ອສົ່ງກັບເມືອຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ແບບ​ວິ​ທີ​ນຳ​ພາ, ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພັກ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີບົດຂຽນສຳຄັນກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປຽນແປງໃໝ່ແລລວິທີນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກຢ່າງແຮງ, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່ຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ.
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