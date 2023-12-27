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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ, ໃຈ​ກາງ​ຂອງວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ກະ​ສິ​ກຳ, ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໃໝ່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກຳນົດກະສິກຳແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄຂກອງປະຊຸມຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028 ໂດຍມີການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມຄື:  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພ້ອມກັບຜູ້ແທນ ເກືອບ 1000 ທ່ານ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະມາຄົມ, ຊາວກະສິກອນກ່ວາ 10.000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກຳນົດກະສິກຳແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດ ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດໃນພາລະກິດແຫ່ງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ປະເທດຊາດ; ແມ່ນກຳລັງສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສາກົນ, ຍູ້ແຮງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະເທດຊາດ, ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຄູ່ຮ່ວມມື, ເພື່ອນມິດສາກົນ. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໜູນຊ່ວຍການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ, ດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ຮ່ວມມື - ພັດທະນາ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ມີຜູ້ແທນເກືອບ 1 ພັນຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນກ່ວາ 10 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
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