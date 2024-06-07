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ຂ່າວສານ

ຈົດ​ໝາຍ​ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ໂຕເລີມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ, ໂຮນລັງ, ບຸນກາຣີ, ເຊັກບີ ໄດ້ຝາກຈົດໝາຍ, ສານຊົມເຊີຍ.
(ພາບ: VGP/Nhật Bắc)

 ໃນຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄືນໃໝ່ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ອາເມລິກາ ຈະພັດທະນາດີກ່ວາອີກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ.

ໃນຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ, ກະສັດ ໂຮນລັງ Willem-Alexander ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ໂຮນລັງ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ສະຫະພັນ ເຢັຍລະມັນ Frank Walter-Steinmeier, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບຸນກາຣີ Rumen Radev ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເຊັກບີ Aleksandar Vucic ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຊົມເຊີຍມາຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງໃບສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງໃບສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ເມື່ອທຽບໃສ່ກົດໝາຍທີ່ພວມປະກາດໃຊ້ນັ້ນ, ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບນິຍາມ “ການຄ້າມະນຸດ”
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