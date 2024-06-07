ຂ່າວສານ
ຈົດໝາຍ ແລະ ສານຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ
ໃນຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄືນໃໝ່ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ອາເມລິກາ ຈະພັດທະນາດີກ່ວາອີກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ.
ໃນຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ, ກະສັດ ໂຮນລັງ Willem-Alexander ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ໂຮນລັງ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ສະຫະພັນ ເຢັຍລະມັນ Frank Walter-Steinmeier, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບຸນກາຣີ Rumen Radev ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເຊັກບີ Aleksandar Vucic ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຊົມເຊີຍມາຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.