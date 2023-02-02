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ຂ່າວສານ

ຈົດໝາຍຂອບໃຈຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີນຜິງ ເຖິງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີນຜິງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຂອບໃຈເຖິງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງສະຫາຍ ແຈ້ງເຈືອມິນ.
  ສະຫາຍ ສີຈີຜິງ, ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ​ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ  

ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຂໍແນະນຳເນື້ອໃນຈົດໝາຍສະບັບນີ້:

ຈົດໝາຍຂອບໃຈ

ຂໍຮຽນ: ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ ສູນ​ກາງ​ພັກ​ ກອມ​ມູນິດ​ຫວຽດນາມ.

ຂໍຕາງໜ້າ​ພັກ, ລັດ ​ແລະ ປະຊາຊົນ​ ຈີນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ​ທີ່ສະຫາຍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ສະຫາຍ ​ແຈ້ງເຈືອມິນ, ​ແລະ ​ຂໍ​ຝາກຄວາມ​ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ຂອງຄອບຄົວ​ສະຫາຍ ​ຈ່າງ​ເສີ​ມິນ ເຖິງສະຫາຍ.

ສະຫາຍ​ ແຈ້ງເຈືອມິນ ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ນຳ ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ການ​ປັບປຸງ​ການ​ພົວພັນ​ ຈີນ-ຫວຽດນາມ​ໃຫ້​ເປັນ​ປົກກະຕິ, ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຂວັນ 16 ຄຳ​ວ່າ “ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ມິດຕະພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບດ້ານ, ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຍາວ​ນານ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ອະນາຄົດ, ​ໄດ້​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ຂອງການພົວພັນ ​ຈີນ - ຫວຽດ​ນາມ.

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ນີ້, ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ ​ຈີນ ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທິດ​ທາງ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ ​ຈີນ-ຫວຽດນາມ, ​ແລະ​ ບັນລຸ​ຈຸດໝາຍ​ຮ່ວມ​ທີ່​ສຳຄັນ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຖື​ເປັນ​ສຳຄັນ​ການ​ພັດທະນາ​ການ​ພົວພັນ ​ລະຫວ່າງ​ ຈີນ-ຫວຽດນາມ, ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ມານະ​ພະຍາຍາມ​ຊຸກຍູ້​ການ​ພົວພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບດ້ານ ​ຈີນ-ຫວຽດນາມ​ ໃນ​ຍຸກ​ໃໝ່​ໃຫ້​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະດັບ​ສູງ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ.

ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງສະຫາຍ.

ສະຫາຍ ສີຈີຜິງ, ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ​ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ.

 

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຢິບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄືນ​ໃໝ່​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ​ຍິ່ງ​ດີ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຢິບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄືນ​ໃໝ່​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ​ຍິ່ງ​ດີ

ຈຳເປັນຕ້ອງເລີ່ມຟື້ນຟູການເຈລະຈາ ປາແລັດສະຕິນ - ອິດສະຣາແອັນ ຄືນໃໝ່ຍິ່ງໄວກໍຍິ່ງດີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບຖານະຂອງ ປາແລັດສະຕິນ ກໍຄືບັນລຸໄດ້ມາດຕະການຮອບດ້ານອີງໃສ່ກອບນິຕິກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສາກົນ.
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