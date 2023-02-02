ຈົດໝາຍຂອບໃຈຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີນຜິງ ເຖິງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ຂ່າວສານ
ຈົດໝາຍຂອບໃຈຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີນຜິງ ເຖິງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ
ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຂໍແນະນຳເນື້ອໃນຈົດໝາຍສະບັບນີ້:
ຈົດໝາຍຂອບໃຈ
ຂໍຮຽນ: ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຫວຽດນາມ.
ຂໍຕາງໜ້າພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈີນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈທີ່ສະຫາຍໄດ້ສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງສະຫາຍ ແຈ້ງເຈືອມິນ, ແລະ ຂໍຝາກຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຂອງຄອບຄົວສະຫາຍ ຈ່າງເສີມິນ ເຖິງສະຫາຍ.
ສະຫາຍ ແຈ້ງເຈືອມິນ ພ້ອມກັບການນຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການປັບປຸງການພົວພັນ ຈີນ-ຫວຽດນາມໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄຳຂວັນ 16 ຄຳວ່າ “ເພື່ອນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ສະຖຽນລະພາບຍາວນານ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”, ໄດ້ມີອິດທິພົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຈີນ - ຫວຽດນາມ.
ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບທິດທາງໃຫຍ່ເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ-ຫວຽດນາມ, ແລະ ບັນລຸຈຸດໝາຍຮ່ວມທີ່ສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຈີນ-ຫວຽດນາມ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈີນ-ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງສະຫາຍ.ສະຫາຍ ສີຈີຜິງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ.