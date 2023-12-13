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ຂ່າວສານ

ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ

ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ມີບົດຂຽນລົງພິມໃນໜັງສືພິມປະຊາຊົນ. ໃນບົດຂຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈິ້ນຜິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈີນ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນບູລິມະສິດໃນການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກ້າວຂຶ້ນບົນເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ຈີນ ຈະຮັກສາລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ພ້ອມກັບຊຸກຍູ້ວິວັດການຫັນ ອາຊີ ເປັນທັນສະໄໝ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ຖືວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ.

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, 2 ຝ່າຍຈະສ້າງກາລະໂອກາດຫຼາຍກວ່າເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ຄາດວ່າ, ບັນດາການນຳຂອງ 2 ປະເທດ ຈະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງ, ຈຸດສຸມໃຫຍ່ ກໍຄືບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ພ້ອມກັບເອກະສານເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມນັ້ນ ຈະສ້າງພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າໃນທຸກຂົງເຂດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລີ່ມຕົ້ນພິທີຕ້ອນຮັບ, ສຽງປືນໃຫຍ່ 21 ນັດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ.
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