ຂ່າວສານ
ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ຈັດຕັ້ງການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ “ ຮ່ວມສຳພັນທາງທະເລ -ປີ 2024”
ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມດຳເນີນຕາມແຜນການປະຈຳປີ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ. ຕາມຂ່າວສານ ຊີນຮົວ ແລ້ວ, ການຊ້ອມຮັບຮ່ວມນີ້ ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ພ້ອມກັນປະເຊີນຫນ້າກັບໄພນາບຂູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ” ເພື່ອສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການຮັບມືກັບບັນດາໄພນາບຂູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງການເດີນທະເລ, ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈີນ - ລັດເຊຍ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມໃນຍຸກສະໄຫມໃຫມ່.