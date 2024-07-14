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ຂ່າວສານ

ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ຈັດຕັ້ງການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ “ ຮ່ວມສຳພັນທາງທະເລ -ປີ 2024”

ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມດຳເນີນຕາມແຜນການປະຈຳປີ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ.
ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ ຈີນ - ລັດເຊຍ .ພາບ: ຂ່າວສານຊີນຮົວ
ກອງທັບ ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ຈັດຕັ້ງການຊ້ອມຮົບຮ່ວມທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຮ່ວມສຳພັນທາງທະເລ - ປີ 2024” (Maritime Joint -2024) ຢູ່ເຂດທະເລ ແລະ ເຂດນ່ານຟ້າ ໃກ້ກັບແຂວງ ກວາງຕຸງ ຈີນ ໃນໄລຍະຕົ້ນ ຫາກາງເດືອນ ກໍລະກົດ. ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ.

ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມດຳເນີນຕາມແຜນການປະຈຳປີ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ. ຕາມຂ່າວສານ ຊີນຮົວ ແລ້ວ, ການຊ້ອມຮັບຮ່ວມນີ້ ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ພ້ອມກັນປະເຊີນຫນ້າກັບໄພນາບຂູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ” ເພື່ອສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການຮັບມືກັບບັນດາໄພນາບຂູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງການເດີນທະເລ, ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈີນ - ລັດເຊຍ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມໃນຍຸກສະໄຫມໃຫມ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ພັກ CPP, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Hun Sen

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ພັກ CPP, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Hun Sen

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP), ປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Hun Sen.
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