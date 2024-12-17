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ຂ່າວສານ

ຈີນ ກ່າວເຕືອນ 2 ຝ່າຍຈະພ້ອມກັນ “ປະລາໄຊ” ຖ້າຫາກວ່າ ອີຢູ ດຳເນີນສົງຄາມການຄ້າ

ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຝລັ່ງ ນຳການພົວພັນ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ກາຍເປັນກຳລັງທີ່ກ້າວໜ້ານຳພາການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຈີນ - ເອີລົບ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ທ່ານ Emmanuel Bonne, ທີ່ປຶກສາດ້ານການທູດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ (ພາບ: ຊິນຮວາ)

ວັນທີ 14 ທັນວາ, ຈີນ ແລະ ຝລັ່ງ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາຍຸດທະສາດຄັ້ງທີ 26 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ທ່ານ Emmanuel Bonne, ທີ່ປຶກສາດ້ານການທູດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫວາງອີ ຢືນຢັນວ່າ, ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຝລັ່ງ ນຳການພົວພັນ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ກາຍເປັນກຳລັງທີ່ກ້າວໜ້ານຳພາການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຈີນ - ເອີລົບ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງໂລກ.

ໃນບັນຫາເສດຖະກິດ, ການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອີຢູ, ທ່ານ ຫວາງອີ ຢືນຢັນວ່າ, ສົງຄາມການຄ້າຈະພຽງແຕ່ພາໄປເຖິງສະພາບ “ພ້ອມກັນປະລາໄຊ”, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເອີລົບ ຊອກຫາທ່າທີມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ “ຊອກຫາມາດຕະການທີ່ທັງ 2 ຝ່າຍລ້ວນແຕ່ຍ້ອມຮັບໄດ້” ຜ່ານການເຈລະຈາ. ສ່ວນທ່ານ Emmanuel Bonne, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຝລັ່ງ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນສົງຄາມການຄ້າ ແຕ່ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງ ເອີລົບ ແລະ ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.
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