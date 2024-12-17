ຂ່າວສານ
ຈີນ ກ່າວເຕືອນ 2 ຝ່າຍຈະພ້ອມກັນ “ປະລາໄຊ” ຖ້າຫາກວ່າ ອີຢູ ດຳເນີນສົງຄາມການຄ້າ
ວັນທີ 14 ທັນວາ, ຈີນ ແລະ ຝລັ່ງ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາຍຸດທະສາດຄັ້ງທີ 26 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ທ່ານ Emmanuel Bonne, ທີ່ປຶກສາດ້ານການທູດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫວາງອີ ຢືນຢັນວ່າ, ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຝລັ່ງ ນຳການພົວພັນ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ກາຍເປັນກຳລັງທີ່ກ້າວໜ້ານຳພາການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຈີນ - ເອີລົບ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງໂລກ.
ໃນບັນຫາເສດຖະກິດ, ການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອີຢູ, ທ່ານ ຫວາງອີ ຢືນຢັນວ່າ, ສົງຄາມການຄ້າຈະພຽງແຕ່ພາໄປເຖິງສະພາບ “ພ້ອມກັນປະລາໄຊ”, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເອີລົບ ຊອກຫາທ່າທີມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ “ຊອກຫາມາດຕະການທີ່ທັງ 2 ຝ່າຍລ້ວນແຕ່ຍ້ອມຮັບໄດ້” ຜ່ານການເຈລະຈາ. ສ່ວນທ່ານ Emmanuel Bonne, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຝລັ່ງ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນສົງຄາມການຄ້າ ແຕ່ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງ ເອີລົບ ແລະ ຈີນ.