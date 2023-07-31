ຂ່າວສານ
ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ໄປທ່ຽວ ລາວ ຢືນອັນດັບທີ 2
ຕາມບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດຂອງກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລ້ວ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄປທ່ຽວ ລາວ ເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ, ຢືນອັນດັບທີ 2 ກ່ຽວກັບຍອດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ໄປທ່ຽວລາວ.
ລະອຽດ, ການສະຖິຕິຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄປທ່ຽວ ລາວ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,8%, ໃນຂະນະນັ້ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ມາທ່ຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 42,7%. ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວພົ້ນເດັ່ນຂອງລາວ ເຊິ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ນິຍົມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ວັງວຽງ ແລະ ເມືອງເກົ່າ ຫຼວງພະບາງ.
ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ຄາດຄະເນວ່າ ທັງປີ 2023, ປະເທດລາວ ສາມາດດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໄດ້ປະມານ 2 ລ້ານເທື່ອຄົນ ຫຼື ອາດຈະຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານ.