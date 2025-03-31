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ຂ່າວສານ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມາ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ປະເທດນີ້ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.644 ຄົນ, ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບເກືອບ 2.400 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຍັງພວມສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນຢູ່ນະຄອນ Mandalay, ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.
ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງກຳລັງໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ມຽນມາ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: qdnd.vn)

ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ປະເທດໄທ, ເຊິ່ງຫ່າງຈາກຈຸດສູງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວກວ່າ 1.000 ກິໂລແມັດ, ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 10 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຳມະກອນທີ່ຖືກດັບຖົ່ມໃນຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານ 30 ຊັ້ນທີ່ຖືກຖະຫຼົ່ມນັ້ນ.

    ຕໍ່ໜ້າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງ ມຽນມາ ພວມປະເຊີນໜ້າໃນວຽກງານຊອກຫາ, ປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍນັ້ນ, ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວກູ້ໄພກູ້ຊີບຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທັງດ້ານກຳລັງແຮງມະນຸດ, ການເງິນ ແລະ ເຄື່ອງບັນເທົ່າທຸກ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນທີ 30 ມີນາ, ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂໄພພິບັດຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ  ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກໍເດີນທາງໄປຍັງ ມຽນມາ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 28 ມີນາ, ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວມີຄວາມແຮງ 7.7 ຣິດເຕີ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ມຽນມາ ໄດ້ 2 – 3 ຊົ່ວໂມງ, Mytel - ກຸ່ມບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກອງທັບ ຫວຽດນາມ  ປະຈຳຢູ່ ມຽນມາ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນຊ່ວຍເຫຼືອແບບສຸກເສີນສຳລັບລູກຄ້າປະມານ 4 ລ້ານຄົນ ຢູ່ 98 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ ມຽນມາ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນສາມາດຕິດຕໍ່ກັບພີ່ນ້ອງ, ອັດເດດຂ່າວ, ສະຖານະການຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການກູ້ໄພກູ້ຊີບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກຸ່ມບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ແຈກຢາຍເຄື່ອງບັນເທົ່າທຸກຢູ່  45 ແຫ່ງ, ລວມມີອາຫານ 10.000 ພູດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂໍ້ຕິດຂັດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຍັງຄ້າງໄວ

ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂໍ້ຕິດຂັດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຍັງຄ້າງໄວ

ທົ່ວປະເທດມີປະມານ 1.500 ໂຄງການພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຕິດຂັດ, ຂຶ້ນກັບ 20 ໝວດບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
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