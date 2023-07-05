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ຂ່າວສານ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄລ່ແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈຳນວນຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ເສຍຊີວິດຍ້ອນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ບັນດານະຄອນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ໄດ້ຂຶ້ນເຖິງ 188 ຄົນ.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນມີຫຼາຍຄົນພວມຖືກຮັບບາດເຈັບໜັກ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 03 ກໍລະກົດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປາແລັດສະຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການກະທຳເກາະຜິດຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດ Jenin ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8 ຄົນ ແລະ ມີ 50 ຄົນຮັບບາດເຈັບ. ອົງການສາທາລະນະສຸກ ປາແລັດສະຕິນ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນມີຫຼາຍຄົນພວມຖືກຮັບບາດເຈັບໜັກ. ໄລ່ແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈຳນວນຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ເສຍຊີວິດຍ້ອນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ບັນດານະຄອນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ໄດ້ຂຶ້ນເຖິງ 188 ຄົນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ຖະແຫຼງວ່າ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດສູນບັນຊາການແຫ່ງໜຶ່ງຂອງທະຫານໃນນະຄອນ Jenin. ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ປະຕິບັດການບຸກໂຈມຕີກວ່າ 10 ຄັ້ງແນໃສ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ມືປືນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.

ບັນດາປະເທດ ອິດສະລາມ ແລະ ອາຣັບ ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາໂດຍທັນທີຕໍ່ບັນດາບັ້ນຮົບຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ Jenin.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຜູູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນສິດໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ຫຼັກການບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະທຳມະນຸດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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