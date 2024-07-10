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ຂ່າວສານ

ຈຳນວນຜູ້ຫາຍສາບສູນພາຍຫຼັງເກີດສະພາບດິນເຊາະເຈື່ອນຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 40 ຄົນ

ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຄົນແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງຫາຍສາບສູນພາຍຫຼັງໄພພິບັດທຳມະຊາດຢູ່ເມືອງ Bone Bolango.
ໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍ່ຄຳແຂວງ Gorontalo (ພາບ: Al Jazeera)

ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ຫາຍສາບສູນພາຍຫຼັງເກີດສະພາບດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ນ້ຳໄຫຼຊຸຢູ່ບໍ່ຄຳ ແຂວງ Gorontalo ຂອງປະເທດນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 46 ຄົນ. ທ່ານ Heriyanto, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊອກຫາ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບແຂວງ Gorontalo ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຄົນແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງຫາຍສາບສູນພາຍຫຼັງໄພພິບັດທຳມະຊາດຢູ່ເມືອງ Bone Bolango. ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍລວມມີ ກຳມະກອນບໍ່ແຮ່ ແລະ ຊາວບ້ານ. ໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນໃນຈຸດເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າພວມພັກຜ່ອນຢູ່ບັນດາເຂດຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ເຂດບໍ່ແຮ່.

ໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນໃນຈຸດເວລາທີ່ມີຝົນຕົກໜັກໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ກໍລະກົດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງໜ່ວຍກູ້ໄພກູ້ຊີບລວມມີ 230 ຄົນມາສະຖານທີ່ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍພວມຕິດຄ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນສະພາບຝົນຕົກໜັກໄດ້ກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງເຂດດິນເຊາະເຈື່ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ພາ​ລະ​ກຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລວມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ງານປະກວດກະຈາຍສຽງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 16 ປີ 2024 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງແທັງຮວາ (ແຕ່ວັນທີ 9-14 ກໍລະກົດ) ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດານັກຂ່າວກະຈາຍສຽງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາວິທະຍຸ-ໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຍຸກສື່ມວນຊົນຫຼາຍປະເພດ ດ້້ວຍການປະກົດຂອງຫຼາຍປະເພດໃໝ່ຄືໃນປະຈຸບັນ, ການກະຈາຍສຽງຍັງສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນ ຂະນະທີ່ແມ່ນພາຫະນະທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວໄປຍັງຜູ້ຟັງນັບລ້ານຄົນຢູ່ໃນທຸກບ່ອນທຸກເວລາຢ່າງໄວວາທີ່ສຸດ.
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