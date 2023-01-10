ຂ່າວສານ
ຈັດລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ຂອງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວບ້ານ” ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ
ດ້ວຍກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງຄື: ມອບ “ເຮືອນແຫ່ງ ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊາຍແດນ”, ງົວພັນ, ຂອງຂວັນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ, ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ເມືອງ ອາເລືອຍ; ກວດປິ່ນປົວພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາຟຼີ; ຈັດກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ; ແຂ່ງຂັນຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມອີກດ້ວຍ.
ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ, ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ກ່າວວ່າ:
“ຄຸນຄ່າອັນແທ້ຈິງທີ່ທາງລາຍການນຳມາ ແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງພະນັກງານນັກຮົບທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ. ນີ້ແມ່ນວັນບຸນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ເຂດທະເລໝູ່ເກາະ; ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເມື່ອລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ, ກຳລັງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນ ຮົ່ງເວິນ, ເມືອງ ອາເລືອຍ.