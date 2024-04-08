ຂ່າວສານ
ຈັດພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍສາກົນ ໄລຍະ 2 ຂຶ້ນກັບໂຮງໝໍສູນກາງ ເຫວ້
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງໂຄງໝໍສາກົນໄລຍະ 2 ຂຶ້ນກັບໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້, ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າການລົງທຶນເກືອບ 400 ຕື້ດົ່ງ (17 ລ້ານ USD), ສາມາດບັນຈຸຕຽງນອນ 300 ອັນຕາມມາດຖານສາກົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນ, ຈັດແບ່ງງົບປະມານຮັບໃຊ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ, ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນດາການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຮັບຮູ້, ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ຜົນງານ ເຊິ່ງໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້ ຂະຫຍາຍບົດຮຽນ, ປະສົບການທີ່ດີໃນການເພິ່ງຕົນເອງ, ຄຸ້ມຄອງ, ສັ່ງຊື້ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ນຳໃຊ້ພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.