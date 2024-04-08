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ຂ່າວສານ

ຈັດ​ພິ​ທີວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ ໄລ​ຍະ 2 ຂຶ້ນ​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ສູນ​ກາງ ເຫວ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງໂຄງໝໍສາກົນໄລຍະ 2 ຂຶ້ນກັບໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້, ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າການລົງທຶນເກືອບ 400 ຕື້ດົ່ງ (17 ລ້ານ USD), ສາມາດບັນຈຸຕຽງນອນ 300 ອັນຕາມມາດຖານສາກົນ.
ພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງໂຄງໝໍສາກົນໄລຍະ 2 ຂຶ້ນກັບໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້ (ພາບ: VGP)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງໂຄງໝໍສາກົນໄລຍະ 2 ຂຶ້ນກັບໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້, ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າການລົງທຶນເກືອບ 400 ຕື້ດົ່ງ (17 ລ້ານ USD), ສາມາດບັນຈຸຕຽງນອນ 300 ອັນຕາມມາດຖານສາກົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການລົງທຶນ, ຈັດແບ່ງງົບປະມານຮັບໃຊ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ, ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນດາການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຮັບຮູ້, ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ຜົນງານ ເຊິ່ງໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້ ຂະຫຍາຍບົດຮຽນ, ປະສົບການທີ່ດີໃນການເພິ່ງຕົນເອງ, ຄຸ້ມຄອງ, ສັ່ງຊື້ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ນຳໃຊ້ພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ໄຕ້​ຫວັນ (ຈີນ): ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ໄຕ້​ຫວັນ (ຈີນ): ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ພາຍຫຼັງ 72 ຊົ່ວໂມງທຳອິດນັບແຕ່ເວລາເກີດວິນາດຕະກຳ, ອັດຕາເອົາຕົວລອດຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຍັງຮີບເຮັ່ງການຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາຍສູນ.
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