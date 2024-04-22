ຂ່າວສານ
ຈັດກິດຈະກຳກຸສົນຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ
ຢູ່ຕາແສງ ປາຄວາງ, ນະນຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ທ່ານນາງ ຟານບິກທ້ຽນ, ປະທານເວທີປາໄສແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອີຣົບ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານນາງ ບຸ່ຍທິຮວ່າ ປະທານສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບງົວພັນແມ່ 7 ໂຕໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມອບງົວຈຳນວນ 5 ໂຕໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ຕາແສງ ແທັງອຽນ, ເມືອງ ດ້ຽນບຽນ, ລວມມູນຄ່າ 180 ລ້ານດົ່ງ.
ກໍໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທຶນເພື່ອສາຍພົວພັນ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Centralretil, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນນົມ Nutifood, ເວທີປາໄສແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອີຣົບ, ກຸ່ມຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ບ້ານເກີດເມືອງນອນແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ, Vietcombank ສາຂາຮ່າໂນ້ຍ... ໄດ້ໜູນຊ່ວຍງົບປະມານກໍ່ສ້າງເຮືອນຄົວໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເມື່ອງດັງ, ມອບນົມປ່ອງ 450 ປ່ອງ ແລະ ສາງເກັບນ້ຳ 100 ອັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ຕາແສງ ເມື່ອງດັງ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນລາຍການ “ວິວັດການມະນຸດສະທຳ - ມອບຮັບຄວາມຮັກ” ໂດຍສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມ ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນເດືອນມະນຸດສະທຳ ປີ 2024 ນີ້.