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ຂ່າວສານ

ຈັດກອງປະຊຸມນັກລາຍງານເດືອນ ມັງກອນ 2024

ປີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ທີ່ກອງປະຊຸມນັກລາຍງານເດືອນ ມັງກອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ການນຳຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ສະພາບເສດຖະກິດປີ 2024 ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ສະນັ້ນ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

ເມື່ອສະເໜີຂໍ້ມູນຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ສະພາບການລວມຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບການ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024”, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນກວກເຟືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍ 10/15 ຄາດໝາຍເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ວາງອອກ.     

ເມື່ອຄາດຄະເນສະພາບການເສດຖະກິດໃນປີ 2024, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນກວກເຟືອງ, ຖືວ່າ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ:       

“ປີ 2024 ແມ່ນປີເພີ່ມຄວາມໄວ, ປີເກືອບທ້າຍອາຍຸການ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງສະຫງວນບຸລິມະສິດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແນໃສ່ຊົດເຊີຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພວມຂາດໃນຊຸມປີທຳອິດຂອງອາຍຸການ, ບົນພື້ນຖານກຳແໜ້ນສະພາບການ, ບໍລິຫານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ສະພາບການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງໄດ້ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ່ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
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