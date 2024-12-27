ຂ່າວສານ
ງານປະກວດຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັງ ປີ 2025 ມີຫົວເລື່ອງ “ດ່ານັງ-ສັງກາດໃໝ່”
10 ທິມເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັງ ປີ 2025 ແມ່ນທິມຕາງໜ້າທີ່ມາຈາກ ໂບໂລຍ, ແຟງລັງ, ປອກຕູການ, ອັງກິດ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອີຕາລີ, ການາດາ, ຈີນ ແລະ 2 ທິມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ.
ຫົວເລື່ອງ “ດ່ານັງ-ສັງກາດໃໝ່” ຂອງ DIFF 2025 ໄດ້ນຳສານທີ່ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງວິວັດການ 50 ປີເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມາຍຮວາ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
6 ຫົວເລື່ອງຂອງ 6 ຄືນຈັດງານປະກວດ ກໍ່ແມ່ນ 6 ປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດ ແລະ 6 ເສົາຄ້ຳທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ສານ ເພື່ອນຳ ດ່ານັງ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ. ນັ້ນແມ່ນ “ວັດທະນະທຳຍອດຍິງ”, “ສິລະປະສ້າງສັນ”, “ວິວັດການເຊື່ອມຕໍ່”, “ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, “ເຕັກໂນໂລຊີນຳພາ” ແລະ “ຄ່ຳຄືນຈັດຮອບຊະນະເລີດແມ່ນ “ຕ້ອນຮັບສັງກາດໃໝ່”.