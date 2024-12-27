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ຂ່າວສານ

ງານ​​ປະ​ກວດ​ຍິງບັ້ງ​ໄຟ​ດອກ​ສາ​ກົນ ດ່າ​ນັງ ປີ 2025 ມີ​ຫົວ​ເລື່ອງ “ດ່າ​ນັງ-ສັງ​ກາດ​ໃໝ່”

ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັງ ປີ 2025 (DIFF 2025) ມີຫົວເລື່ອງ “ດ່ານັງ-ສັງກາດໃໝ່” ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 31 ພຶດສະພາປີ 2025- ວັນທີ 12 ກໍລະກົດປີ 2025ດ້ວຍ 10 ທິມເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດ ແລະ ຜ່ານ 6 ຄືນສະແດງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການຈຸດສຸມໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນານະຄອນ ດ່ານັງ.
ພາບ: Hồ Giáp

10 ທິມເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັງ ປີ 2025 ແມ່ນທິມຕາງໜ້າທີ່ມາຈາກ ໂບໂລຍ, ແຟງລັງ, ປອກຕູການ, ອັງກິດ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອີຕາລີ, ການາດາ, ຈີນ ແລະ 2 ທິມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ.

ຫົວເລື່ອງ “ດ່ານັງ-ສັງກາດໃໝ່” ຂອງ DIFF 2025 ໄດ້ນຳສານທີ່ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງວິວັດການ 50 ປີເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມາຍຮວາ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

6 ຫົວເລື່ອງຂອງ 6 ຄືນຈັດງານປະກວດ ກໍ່ແມ່ນ 6 ປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດ ແລະ 6 ເສົາຄ້ຳທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ສານ ເພື່ອນຳ ດ່ານັງ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ. ນັ້ນແມ່ນ “ວັດທະນະທຳຍອດຍິງ”, “ສິລະປະສ້າງສັນ”, “ວິວັດການເຊື່ອມຕໍ່”, “ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, “ເຕັກໂນໂລຊີນຳພາ”  ແລະ “ຄ່ຳຄືນຈັດຮອບຊະນະເລີດແມ່ນ “ຕ້ອນຮັບສັງກາດໃໝ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປີ 2025, ຂະແໜງກະສິກຳ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນ, ເຕີບໂຕແຕ່ 3,5%-4%, ການສົ່ງອອກທົ່ວຂະແໜງບັນລຸ 70 ຕື້ USD.
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