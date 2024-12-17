Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນກິ​ລາ​ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອ​ງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ​ຢູ່ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ງານແຂ່ງຂັນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ສະມາຊິກພັກ, ມະຫາຊົນເກືອບ 80 ຄົນຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ.
ຄະນະຈັດຕັ້ງມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ (ພາບ: TTXVN)

ນັບແຕ່ວັນທີ 5 – 15 ທັນວາ, ຄະນະພັກບັນດາອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944-22/12/2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22/12/1989-22/12/2024).

ງານແຂ່ງຂັນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ສະມາຊິກພັກ, ມະຫາຊົນເກືອບ 80 ຄົນຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ. ບັນດາພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ 3 ເນື້ອໃນນັ້ນແມ່ນ ຕີດອກປີກໄກ, tennis ແລະ Ouk Chatrang. ເປົ້າໝາຍຂອງງານແຂ່ງຂັນແມ່ນສົ່ງເສີມພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຝືກແອບອອກກຳລັງກາຍຫຼິ້ນກິລາ, ຍົກສູງສຸຂະພາບເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ໂດຍພັກ, ລັດ ແລະ ສຳນັກງານມອບໝາຍໃຫ້ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາດ້ານປ້ອງກັນຊາດຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຄື: ຈັດຕັ້ງການພົບປະ, ຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ, ພົບປະກັບພະນັກງານອາວຸໂສ, ປຸກລະດົມການສອບເສັງຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ແລະ ພື້ນຖານທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ, ຈັດຕັ້ງການພົບປະແລກປ່ຽນແຂ່ງຂັນກິລາ ກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຄະນະນັກຮຽນການທະຫານ ຫວຽດນາມ ກັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດຢູ່ກຳປູເຈຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top