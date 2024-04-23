Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ ເຂົ້າ​ໜົມ​ພື້ນ​ບ້ານ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽ​ດ​ນາມ ດຶງ​ດູດ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາຢ້​ຽມ​ຊົມ​ກວ່າ 870.000 ເທື່ອ​ຄົນ

ງານບຸນເຂົ້າໜົມພື້ນບ້ານພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ XI ປີ 2024 ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ເມສາ. ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຶງດູດແຂກມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຄົ້ນຫາຕົວຈິງກັບວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫຼາຍກວ່າ 870.000 ເທື່ອຄົນ.
ງານບຸນເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ “ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍລົດຊາດພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ” (ພາບ: TTXVN)

ພາຍໃນ 5 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 17 – 21 ເມສາ) ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ດູດດື່ມຫຼາຍຢ່າງ, ງານບຸນເຂົ້າໜົມພື້ນບ້ານພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ XI ປີ 2024 ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ເມສາ. ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຶງດູດແຂກມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຄົ້ນຫາຕົວຈິງກັບວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫຼາຍກວ່າ 870.000 ເທື່ອຄົນ, ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຂອງ ເກີ່ນເທີ ພັດທະນາ.

ງານບຸນເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ “ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍລົດຊາດພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ”, ແມ່ນສະຖານທີ່ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນໂອກາດວັນບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ. ງານບຸນປີນີ້ ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທັງໝົດກວ່າ 200 ບຸດ, ເຊິ່ງໄດ້ວາງຂາຍ: ເຂົ້າໜົມພື້ນບ້ານ, ອາຫານການກິນ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP ພ້ອມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂດພາກອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ໃນງານບຸນນີ້ ຍັງດຶງດູດນັກສິລະປະກອນກວ່າ 100 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ແນະນຳການເຮັດເຂົ້າໜົມພື້ນບ້ານອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22/4, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດອາຊຽນ 2024
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top