ຂ່າວສານ
ງານສົບສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຕາມພິທີລະດັບຊາດ
ແຈ້ງການ
ພິທີໄຫວ້ອາໄໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ພິທີປົງສົບ ສະຫາຍ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
ງານສົບສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຕາມພິທີລະດັບຊາດ. ສົບຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຮັກສາໄວ້ຢູ່ຫໍພິທີໄຫວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ
ພິທີໄຫວ້ອາໄລໄດ້ຈັດຢູ່ຫໍພິທີໄຫວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງນາທີ ຫາ 22 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ປີ 2024 ແລະ ແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024.
ພິທີໄວ້ອາໄລສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024, ຢູ່ຫໍພິທີໄຫວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ພິທີປົງສົບຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຂດສູ້ສານ ມາຍຢິກ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດຂອງເພິ່ນທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຈະຖ່າຍທອດສົດພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ພິທີປົງສົບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ໃນ 2 ມື້ຈັດພິທີໄວ້ທຸກລະດັບຊາດ (25 ກໍລະກົດ 2024 ແລະ 26 ກໍລະກົດ 2024), ບັນດາອົງການສຳນັກງານຈະລົດທຸງລົງເຄິ່ງເສົາ, ບໍ່ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼິ້ນ, ບັນເທິງສາທາລະນະ.