ງານວາງສະແດງຮູບຖ່າຍ: "ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ: ຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາ"

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ສາຍພົວພັນການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 60 ປີ (ວັນທີ 5 ກັນຍາ 1962 - ວັນ ທີ 5 ກັນຍາ 2022) ແລະ 45 ປີ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 1977 - ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2022) ແລະ ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022, ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດ ລາວ ໄດ້ປະສານສົມທົບຈັດຕັ້ງ ງານວາງສະແດງຮູບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ: ຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາ”.
ງານວາງສະແດງລວມມີຮູບຖ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ເກືອບ 63 ແຜ່ນ, ດ້ວຍຮູບຖ່າຍ 109 ແຜ່ນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງນັກຂ່າວ VNA ແລະ KPL ໄດ້ຮັບການ ເລືອກເຟັ້ນ ຈາກຮູບຖ່າຍ ນັບຫຼາຍສິບພັນແຜ່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊື່ສັດ, ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວ ກັບສາຍພົວພັນພິເສດ “ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງ” ໃນໂລກ ລະຫວ່າງ ສອງປະ ເທດ, ສອງຊົນຊາດອ້າຍນ້ອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫຼັງຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ກຳ ເນີດຂຶ້ນ (ວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945), ລັດຖະບານ ລາວ ອິດສະຫຼະ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປະກາດເອກະລາດ (ວັນທີ 12 ຕຸລາ 1945) ບໍ່ດົນ.
ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ໄດ້ໄຂຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 6 ຫາວັນທີ 9 ກັນຍາ 2022 ທີ່ສູນສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ, ເລກທີ 5,ຖະໜົນ ຫຼີເຖື່່ອງກຽດ, ຮ່າໂນ້ຍ..
ພິທີຕັດແຖບຜ້າເປີດງານວາງສະແດງ. ພາບ: ຕ໋ວນແອງ/VNA
ທ່ານນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດງານວາງສະແດງ. ພາບ: ຕ໋ວນແອງ/VNA
ທ່ານນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ. ພາບ: ຕ໋ວນແອງ/VNA
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ. ພາບ: ມິງກວ໋ຽດ/VNA
ທ່ານນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ. ພາບ: ຕ໋ວນແອງ/VNA
ປະຕິບັດໂດຍ: VNP, VNA