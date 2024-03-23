ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ຮ່າໂນ້ຍ - ເທື່ອທຽນເຫວ້ - ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ “ຮ່ວມພາລະກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຫວຽດນາມ”
ວັນທີ 21 ມີນາ, ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍສິລະປະ “ຮ່ວມພາລະກິດໃຫຍ່ຫຼວງ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ເຮືອນຮັບແຂກສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳ 90 ຜົນງານສິລະປະຂອງບັນດາສະມາຊິກສະຫະພັນວັນນະຄະດີສິລະປະ ແລະ ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມວັນນະຄະດີ 3 ທ້ອງຖິ່ນ: ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນເຫວ້, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ເຮັດໃໝ່, ສ່ອງແສງບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມຂອງ 3 ສູນວັດທະນະທຳ ການເມືອງໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ.
ບັນດາຜົນງານສິລະປະໄດ້ນຳສີສັນທຳມະຊາດໃນລະດູບານໃໝ່, ເຂດບ້ານນາໃນລະດູບານໃໝ່, ຊຸມວັນບຸນເຕັດຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນ, ໂຕມັງກອນເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ປີມະໂລງ ຢູ່ 3 ທ້ອງຖິ່ນມາໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊົມ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ມີບັນດາຜົນງານວາດພາບຄວາມງາມຂອງມໍລະດົກ ແລະ ຄວາມງາມຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະເຂດພາກ…