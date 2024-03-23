Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ຮ່າໂນ້ຍ - ເທື່ອທຽນເຫວ້ - ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ “ຮ່ວມພາລະກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຫວຽດນາມ”

ບັນດາຜົນງານສິລະປະໄດ້ນຳສີສັນທຳມະຊາດໃນລະດູບານໃໝ່, ເຂດບ້ານນາໃນລະດູບານໃໝ່, ຊຸມວັນບຸນເຕັດຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນ, ໂຕມັງກອນເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ປີມະໂລງ ຢູ່ 3 ທ້ອງຖິ່ນມາໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊົມ…
ງານວາງສະແດງໄດ້ດຶງດູດຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ວັນທີ 21 ມີນາ, ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍສິລະປະ “ຮ່ວມພາລະກິດໃຫຍ່ຫຼວງ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ເຮືອນຮັບແຂກສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳ 90 ຜົນງານສິລະປະຂອງບັນດາສະມາຊິກສະຫະພັນວັນນະຄະດີສິລະປະ ແລະ ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມວັນນະຄະດີ 3 ທ້ອງຖິ່ນ: ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນເຫວ້, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ເຮັດໃໝ່, ສ່ອງແສງບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມຂອງ 3 ສູນວັດທະນະທຳ ການເມືອງໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ.     
ບັນດາຜົນງານສິລະປະໄດ້ນຳສີສັນທຳມະຊາດໃນລະດູບານໃໝ່, ເຂດບ້ານນາໃນລະດູບານໃໝ່, ຊຸມວັນບຸນເຕັດຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນ, ໂຕມັງກອນເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ປີມະໂລງ ຢູ່ 3 ທ້ອງຖິ່ນມາໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊົມ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ມີບັນດາຜົນງານວາດພາບຄວາມງາມຂອງມໍລະດົກ ແລະ ຄວາມງາມຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະເຂດພາກ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ນີ້ແມ່ນປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າຄືດັ່ງ “ການແຂ່ງຂັນລົດຟໍມູນລາວັນທາງທະເລ”, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top