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ຂ່າວສານ

ງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ 2023: ເລື່ອງລາວຈາກແມ່ນຳ້

ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ປ່ຽນໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິລະປະ ແລະ ນຳງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ ກາຍເປັນລາຍການສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມະຫາຊົນເທື່ອລະກ້າວ.
ການສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ລາຍການ (ພາບ:VOV)

ຕອນຄຳ່ວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ Festival ເຫ້ວ 2023 ໄດ້ຈັດງານບຸນສະແດງ ຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ 2023 ເຫ້ວ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ເລື່ອງລາວຈາກແມ່ນຳ້” .

ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ປ່ຽນໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິລະປະ ແລະ ນຳງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ ກາຍເປັນລາຍການສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມະຫາຊົນເທື່ອລະກ້າວ. ງານບຸນແມ່ນລາຍການສິລະປະດ້ວຍຫຼາຍການສະແດງຊຸດອາພອນ, ຟ້ອນລຳທຳເພງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ   ຊື່ງໄດ້ “ເລົ່າເລື່ອງ” ແມ່ນຳ້ເຮືອງ.

ງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວ ເຫ້ວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2000; ແມ່ນງານບຸນສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ອັນໄດ້ຂີດໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນໝູ່ມະຫາຊົນທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ, ໄດ້ເຊີດຊູ, ອະນຸລັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ຊຸດເສື້ອຍາວຂອງ ເຫ້ວ ເວົ້າສະເພາະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຊ່ອງທະເລ Hormuz

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຊ່ອງທະເລ Hormuz

ຕາມໂທລະພາບ Aljazeera ແລະ ບາງແຫຼ່ງຂ່າວພາກພື້ນແລ້ວ, ກອງເຮືອ 5 ຂອງທະຫານເຮືອ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ບັນດາກຳ່ປັ່ນຕ່າງປະເທດ ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງທະເລ Hormuz ອາດຈະຖືກ ອີຣານ ຈັບຕົວ.
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