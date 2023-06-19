ຂ່າວສານ
ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດານັ້ງ 2023: ທິມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ອີຕາລີພ້ອມກັນແຂ່ງຂັນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດານັ້ງ ໄດ້ຈັດງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກ ດານັ້ງ 2023 (DIFF 2023) ຄ່ຳຄືນທີ 3 “ຟິຊິດຄວາມໄຝ່ຝັນ” ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນຂອງທິມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ອີຕາລີ.
ໃນການສະແດງຂອງຕົນ, ທິມ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ນຳມາໃຫ້ຜູ້ຊົມມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ. ໃນທຳນອງເພງ dance ທີ່ຟົດຟື້ນ, ທິມ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ສົມທົບລະຫວ່າງດົນຕີ ແລະ ບັ້ງໄຟດອກ. ໂດຍແຕກຕ່າງກັນກັບທິມ ອົດສະຕາລີ, ທິມ ອີຕາລີ ເຄີຍເອົາຊະນະເລີດ 2 ຄັ້ງ ຄືໃນປີ 2017 ແລະ 2018, ໄດ້ສະແດງການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ມີຊື່ວ່າ “ບັນຍາກາດທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ແສງສະຫວ່າງທັນສະໄໝ”. ທິມ ອີຕາລີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າຍາມຄ່ຳຄືນຢູ່ດ່ານັ້ງຍິ່ງແຈ້ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ນາໆສີ ໃນທ່າມກາງທຳນອງເພງທັງເກົ່າແກ່ ທັງທັນສະໄໝ.
ຄ່ຳຄືນການສະແດງໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນມາຊົມ.
ຄາດວ່າ, ຄ່ຳຄືນແຂ່ງຂັນທີ 4 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວາດຟ້ອນຂອງທຳມະຊາດ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຂອງທິມໂປໂລຍ ແລະ ອັງກິດ.