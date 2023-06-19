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ຂ່າວສານ

ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດານັ້ງ 2023: ທິມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ອີຕາລີພ້ອມກັນແຂ່ງຂັນ

ໃນການສະແດງຂອງຕົນ, ທິມ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ນຳມາໃຫ້ຜູ້ຊົມມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ. ໃນທຳນອງເພງ dance ທີ່ຟົດຟື້ນ, ທິມ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ສົມທົບລະຫວ່າງດົນຕີ ແລະ ບັ້ງໄຟດອກ
ການສະແດງຂອງທິມ ອົດສະຕາລີ (ພາບ:VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດານັ້ງ ໄດ້ຈັດງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກ ດານັ້ງ 2023 (DIFF 2023) ຄ່ຳຄືນທີ 3 “ຟິຊິດຄວາມໄຝ່ຝັນ” ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນຂອງທິມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ອີຕາລີ.

ໃນການສະແດງຂອງຕົນ, ທິມ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ນຳມາໃຫ້ຜູ້ຊົມມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ. ໃນທຳນອງເພງ dance ທີ່ຟົດຟື້ນ, ທິມ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ສົມທົບລະຫວ່າງດົນຕີ ແລະ ບັ້ງໄຟດອກ. ໂດຍແຕກຕ່າງກັນກັບທິມ ອົດສະຕາລີ, ທິມ ອີຕາລີ ເຄີຍເອົາຊະນະເລີດ 2 ຄັ້ງ ຄືໃນປີ 2017 ແລະ 2018, ໄດ້ສະແດງການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ມີຊື່ວ່າ “ບັນຍາກາດທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ແສງສະຫວ່າງທັນສະໄໝ”. ທິມ ອີຕາລີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າຍາມຄ່ຳຄືນຢູ່ດ່ານັ້ງຍິ່ງແຈ້ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ນາໆສີ ໃນທ່າມກາງທຳນອງເພງທັງເກົ່າແກ່ ທັງທັນສະໄໝ.

ຄ່ຳຄືນການສະແດງໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນມາຊົມ.

ຄາດວ່າ, ຄ່ຳຄືນແຂ່ງຂັນທີ 4 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວາດຟ້ອນຂອງທຳມະຊາດ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຂອງທິມໂປໂລຍ ແລະ ອັງກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ບ້ວງສິນເຊື່ອສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ບ້ວງສິນເຊື່ອສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2023 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຕໍ່ໜ້າສະພາບການເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.
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