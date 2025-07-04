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ຂ່າວສານ

ຄ​ະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລກ​ປ່ຽນ​ການ​ຫັນ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ໂອ​້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ລະ​ອຽດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຕໍ່ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນຄະນະເຈລະຈາ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນເພື່ອຫັນບັນດາເນື້ອໃນປຶກສາຫາລືຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາພາສີອາກອນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບພາສີອາກອນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຕໍ່ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນຄະນະເຈລະຈາ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນເພື່ອຫັນບັນດາເນື້ອໃນປຶກສາຫາລືຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ.

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວທີ່ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມຕໍ່ໜ້າແຫຼ່ງຂ່າວ ກຳປັ່ນຂອງຈີນ ເຄື່ອນໄຫວການສຳຫຼວດແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ໄຫຼ່ທະວີບຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາ, ສຳຫຼວດຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ໄຫຼ່ທະວີບດິນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ສປຊກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫວຽດນາມນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ລະເມີດສິດອະທິປະໄຕ ແລະ ສິດອຳນາດສານຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກຢ່າງໃກ້ຊິດ, ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ກົດໝາຍຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນດາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງສິລະປະ ຈົດຈຳຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ - ສຽງທະຫານເຄື່ອນທັບດັງກ້ອງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງສິລະປະ “ຈົດຈຳຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ - ສຽງທະຫານເຄື່ອນທັບດັງກ້ອງ”

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຮູບພາບກ່ຽວກັບຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 05 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ
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