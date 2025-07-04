ຂ່າວສານ
ຄະນະເຈລະຈາ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ແລກປ່ຽນການຫັນເນື້ອໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາພາສີອາກອນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບພາສີອາກອນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຕໍ່ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນຄະນະເຈລະຈາ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນເພື່ອຫັນບັນດາເນື້ອໃນປຶກສາຫາລືຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ.
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວທີ່ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມຕໍ່ໜ້າແຫຼ່ງຂ່າວ ກຳປັ່ນຂອງຈີນ ເຄື່ອນໄຫວການສຳຫຼວດແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ໄຫຼ່ທະວີບຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາ, ສຳຫຼວດຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ໄຫຼ່ທະວີບດິນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ສປຊກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫວຽດນາມນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ລະເມີດສິດອະທິປະໄຕ ແລະ ສິດອຳນາດສານຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກຢ່າງໃກ້ຊິດ, ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ກົດໝາຍຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນດາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ຫວຽດນາມ.