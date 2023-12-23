ຂ່າວສານ
ຄ່ຳຄືນລາຍການສະແດງສິລະປະວັດທະນະທຳ ລາວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຢູ່ທ່າມກາງ ຮ່າໂນ້ຍ
ຍັງເຫຼືອເວລາອີກ 1 ຊົ່ວໂມງປາຍ ລາຍການສະແດງສິລະປະຈຶ່ງຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ແຕ່ຜູ້ຊົມທັງຫຼາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ປະຕູຂອງໂຮງລະຄອນໃຫຍ່. ຜູ້ໃດກໍ່ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະໂດຍບັນດານັກສິລະປິນລາວສະແດງ. ເມື່ອຜູ້ກວດປິ້ເລີ່ມເຮັດວຽກ, ມີນັກສຶກສາ, ທະຫານຫວຽດນາມ, ລາວ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ພ້ອມກັບອະດີດທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ກ່ວາ 600 ຄົນ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໂຮງລະຄອນ ຈົນບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງ.
ຄືກັນກັບຊື່ຂອງລາຍການ, ເມື່ອຈັງຫວະບົດເພງຍິນດີຕ້ອນຮັບດັ່ງຂຶ້ນ, ລາຍການຟ້ອນເລີ່ມຕົ້ນ ພ້ອມກັບຮ້ອຍຍີ້ມ, ຝາມືທີ່ອ່ອນຊ້ອຍ ຂອງບັນດານັກສິລະປິນລາວ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ທ່ານຜູ້ຊົມໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບພາບພົດຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ເປັນມິດ, ຮັກແພງແຂກຄົນ ແລະ ໜ້າຮັກ. ບັນດາທິວທັດທຳມະຊາດ ຂອງລາວ ແຕ່ເໜືອລົງຮອດໃຕ້, ພ້ອມກັບງານບຸນຕ່າງງ ໄດ້ແຜ່ພາບຜ່ານໜ້າຈໍ. ດ້ວຍຊຸດອາພອນທີ່ເປັນປະເພນີຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ບັນດານັກສິລະປິນລາວ ໄດ້ສ້າງເປັນພາບແຕ້ມ ລວມກ່ຽວກັບປະເທດ ລາວທີ່ສວຍງາມ ດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ. ໃນໄລຍະເວລາພຽງ 4 ນາທີ, ເບິ່ງຄືວ່າທຸກລາຍການສະແດງສິລະປະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາຜູ້ຊົມ ຫວຽດນາມ ໄປຮອດທຸກບ່ອນຂອງປະເທດ ລາວທີ່ສວຍງາມ.
ລຸງມັກຫຼາຍ! ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລຸງໄດ້ຊົມ. ລຸງເຫັນພາບຖ່າຍຕ່າງໆຜ່ານ visual, ມີທິວທັດທຳມະຊາດ ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ງາມທີ່ສຸດ. ບັນດາຈັງຫວະ, ບົດເພງ ແລະ ບົດຟ້ອນກໍ່ມ່ວນ ແລະ ງາມຫຼາຍ.
ນ້ອງເຫັນວ່າ ລາຍການມີຄວາມຄຶກຄື້ນຫຼາຍດ້ວຍສຽງຂອງທຳມະຊາດ, ຟັງແລ້ວມ່ວນຫຼາຍ. ນ້ອງຍັງມີຄວາມຮູ້ຕື່ມອີກຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ທິວທັດທຳມະຊາດ, ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືບັນດາຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະເທດລາວ ອີກດ້ວຍ.
ດ້ວຍ 10 ກ່ວາລາຍການສະແດງສິລະປະ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາເກືອບ 2 ຊົ່ວໂມງ, ບັນດານັກສິລະປິນລາວ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ຜູ້ຊົມ ຫວຽດນາມ. ສະຫຼັບກັບບັນດາບົດເພງ, ບົດຟ້ອນທີ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກໍ່ແມ່ນບັນດາລາຍການສະແດງກາຍຍະສິນ ເຊິ່ງມີຄວາມດຶງດດູດທ່ານຜູ້ຊົມຫຼາຍ.
ນັກຮ້ອງ ໄກ່ແກ້ວ ຫຼ້າສີມາ ນາງສາວລາວຄົນໜຶ່ງ ຫາກໍ່ຂັບຮ້ອງບັນດາຄຳທຳອິດຂອງບົດເພງ ເດິດເນຶອກໂຕຍ ແປວ່າ ປະເທດຂອງຂ້ອຍ ເຊິ່ງແມ່ນບົດເພງຂອງນັກດົນຕີ ຟ້າມມິງຕວັນ ກໍ່ຄືແມ່ນເວລາທີ່ບັນດາຜູ້ຊົມທັງຫຼາຍຕົບມືດັ່ງກ້ອງກັງວານຂຶ້ນ.
ນ້ອງຮູ້ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈຫຼາຍເມື່ອ ນັກຮ້ອງຄົນລາວ ຂັບຮ້ອງ ເພງປະເທດຊາດເຮົາ ໃນລາຍການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອນັກຮ້ອງຮ້ອງບົດເພງ ນ້ອງຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຫຼາຍ. ນ້ອງຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງຮັກແພງປະເທດຊາດໍຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ແລະ ຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງຕົນໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກ່ວາອີກ ແລະ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນບົນເວທີສາກົນ.
ສ່ວນນັກຮ້ອງ ໄກ່ແກ້ວ ຫຼ້າສີມາ ແບ່ງປັນວ່າ, ເຖິງວ່າບໍ່ຮູ້ພາສາ ຫວຽດນາມ ກໍຕາມ, ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໃນການຝືກແອບ ແລະ ສະແດງບົດເພງນີ້. ເພິ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
"ທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ຟັງເພງ ຫວຽດນາມ ຈະຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ. ຄຶດວ່າ ເດິດເນືອກໂຕຍ ອາດແປວ່າ ປະເທດຂ້ອຍ ກໍຊິເໝືອນວ່າ ຮ້ອງເພງກ່ຽວກັບປະເທດຕົນເອງ, ກໍຄື ລາວ - ຫວຽດນາມ ເປັນອ້າຍນ້ອງ. ສາຍພົວພັນລາວ - ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງມັນຝັງເລິກຢູ່ໃນໃຈແລ້ວ. ຕົນເອງກໍຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ ຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້ ເມື່ອມາຢືນຢູ່ເວທີນີ້ ແລະ ເລືອກເພງນີ້ມາຮ້ອງ."
ລາຍການສະແດງສິລະປະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເພງຊາດຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍບົດເພງມິດຕະພາບ. ລາຍການບໍ່ພຽງແຕ່ນຳສາຍລົມໃໝ່ກ່ຽວກັບສິລະປະຂອງລາວ, ໂຄສະນາພາບພົດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດເຂັ້ມຂຸ້ນກ່ວາເກົ່າ. ມີທ່ານຜູ້ຊົມຫຼາຍຄົນ ປາດຖະໜາວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈະມີຫຼາຍລາຍການສະແດງສິລະປະລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພາຍຫຼັງລາຍການ, ມີຜູ້ຊົມຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກແພງກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວລາວ ກໍ່ຄືມີຄວາມປາດຖະໜາ ຈະໄປທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນເວລາໃກ້ໆນີ້./.