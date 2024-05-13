ຂ່າວສານ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ກວາງນິງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກ່ອນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ຄາດວ່າຈະໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ຄັ້ງ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບ ແລະ ຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິສຳຄັນບາງສະບັບ.
ໃນການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ກວາງນິງ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີໜ້າທີ່ ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເທດສະບານ ດົງຈ່ຽວ ກ່ຽວກັບບາງບັນຫາທີ່ນອນໃນສິດອໍານາດ; ພ້ອມທັງ, ຮັບຮູ້ ແລະ ລວບລວມເອົາຄຳເຫັນປະກອບ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຝາກມາຍັງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ.