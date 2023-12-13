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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ລາວ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ ໄກ​ສອນ ພົມ​ວິ​ຫານ ແລະ ປະ​ທານ ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ

ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ວາງພວງມາລາ ແລະ ກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບູນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ອາໄລອາວອນເຖິງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ປະທານ ສຸພານຸວົງ.
ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງສະຖານທູດ ເຂົ້າວາງພວງມາລາຢູ່ໜ້າຮູບປັ້ນປະທານ ສຸພານຸວົງ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄົບຮອບ 48 ປີ (2/12/1975-2/12/2023)  ແລະ ວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ (13/12/1920-13/12/2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງສະຖານທູດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ… ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາຢູ່ໜ້າຮູບປັ້ນປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ຢ້ຽມຢາມ ຫໍພິພິທະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ອະນຸສອນສະຖານ ປະທານ ສຸພານຸວົງ. 

ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ວາງພວງມາລາ ແລະ ກົ້ມຫົວໄຫວ້ອາໄລ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບູນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ອາໄລອາວອນເຖິງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ປະທານ ສຸພານຸວົງ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ລາວ ແລະສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ກໍຄືສຳລັບສັນຕິພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລີ່ມຕົ້ນພິທີຕ້ອນຮັບ, ສຽງປືນໃຫຍ່ 21 ນັດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ.
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