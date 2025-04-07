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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ມຽນ​ມາ

ໃນໄລຍະປະຕິບັດໜ້າທີ່ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Naypyitaw ຂອງ ມຽນມາ, ວັນທີ 05 ເມສາ, ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ມຽນມາ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ.
ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ມອບເຄື່ອງບັນເທົ່າທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ມຽນມາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ເມສາ, ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ມອບຕູບກາງສະໜາມ, ຢຸກຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ 1000 ຕຽງ, ເຊິ່ງເປັນໂຮງໝໍໃຫຍ່ສຸດຂອງນະຄອນຫຼວງ Naypyitaw. ຄະນະໄດ້ຕັ້ງຕູບກາງສະໜາມ 2 ຫຼັງ, ແຕ່ລະຫຼັງສາມາດບັນຈຸຄົນເຈັບແຕ່ 10 – 12 ຄົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການກວດ, ປິ່ນປົ່ວ ພະຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການແພດ, ຢຸກຢາຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ທ່ານໝໍຢູ່ທີ່ນີ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ເງິນສົດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍທີ່ເຈັບໜັກ.

ໄລ່ຮອດວັນທີ 5 ເມສາ, ພາຍຫຼັງປະຕິບັດງານມາເປັນເວລາ 6 ວັນ ດ້ວຍນ້ຳໃຈມານະພະຍາຍາມຢ່າງສູງສຸດ, ຄະນະປະຕິບັດງານກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສາມາດຊອກຫາຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ 7 ຄົນ ຖືກເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ຄອບຄົວ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ຜູ້ນຳ​ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ຜູ້ນຳ​ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ຄະນະໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍັງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຜູ້ນຳ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.
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