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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ອາ​ຊຽນ ປະ​ຈຳ ກຸຍ​ບາ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​​ຕ​ໍ່ ຄອບ​ຄົວ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃນ​ເຫດ​ໄຟ​ໄໝ້​ສາງ​ນ້ຳ​ມັນ

ເຫດວິນາດສະກຳດ້ານອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ກຸຍບາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ, 14 ຄົນຫາຍສາບສູນ ແລະ 128 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໃນນັ້ນມີ 7 ຄົນຢູ່ໃນອາການໂຄມາ.

ເຫດວິນາດສະກຳດ້ານອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ກຸຍບາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ, 14 ຄົນຫາຍສາບສູນ ແລະ 128 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໃນນັ້ນມີ 7 ຄົນຢູ່ໃນອາການໂຄມາ.

   

ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ Habana, ກູຍບາ (ACHC) ໄດ້ສົ່ງຄຳສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ປະເທດເກາະ Caribe ຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນໃນເຫດໄຟໄໝ້ສາງນ້ຳມັນຢູ່ແຄມອ່າວ Matnanzas. ໃນສານໄດ້ສົ່ງໄປຍັງສຳນັກຂ່າວສານ Prensa Latina, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ກຸຍບາ Nana Yuliana ປະທານ ACHC ໄດ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງ ຜູ້ຫາຍສາບສູນໃນເຫດລະເບີດ. ACHC ຫວັງວ່າ ກຸຍບາ ຈະຟື້ນຟູໂດຍໄວ ພາຍຫຼັງເຫດການດັ່ງກ່າວ.

ເຫດວິນາດສະກຳດ້ານອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ກຸຍບາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ, 14 ຄົນຫາຍສາບສູນ ແລະ 128 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໃນນັ້ນມີ 7 ຄົນຢູ່ໃນອາການໂຄມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ຍີ່​ປຸ່ນ Hidehisa Otsuji

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ຍີ່​ປຸ່ນ Hidehisa Otsuji

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ Hidehisa Otsuji ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
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