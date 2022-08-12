ຂ່າວສານ
ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ກຸຍບາ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດໄຟໄໝ້ສາງນ້ຳມັນ
ເຫດວິນາດສະກຳດ້ານອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ກຸຍບາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ, 14 ຄົນຫາຍສາບສູນ ແລະ 128 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໃນນັ້ນມີ 7 ຄົນຢູ່ໃນອາການໂຄມາ.
ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ (ພາບ: AFP/TTXVN)
ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ Habana, ກູຍບາ (ACHC) ໄດ້ສົ່ງຄຳສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ປະເທດເກາະ Caribe ຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນໃນເຫດໄຟໄໝ້ສາງນ້ຳມັນຢູ່ແຄມອ່າວ Matnanzas. ໃນສານໄດ້ສົ່ງໄປຍັງສຳນັກຂ່າວສານ Prensa Latina, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ກຸຍບາ Nana Yuliana ປະທານ ACHC ໄດ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງ ຜູ້ຫາຍສາບສູນໃນເຫດລະເບີດ. ACHC ຫວັງວ່າ ກຸຍບາ ຈະຟື້ນຟູໂດຍໄວ ພາຍຫຼັງເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ເຫດວິນາດສະກຳດ້ານອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ກຸຍບາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ, 14 ຄົນຫາຍສາບສູນ ແລະ 128 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໃນນັ້ນມີ 7 ຄົນຢູ່ໃນອາການໂຄມາ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)