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ຂ່າວສານ

ຂໍ້​ມູນ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່​ງ​ຊາດ

ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກກົມການເມືອງ ໃນມະຕິເລກທີ 52 ວ່າດ້ວຍບາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການໃນການເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4.
ເວທີປາໄສຊຸກຍູ້ວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມການສ່ືສານດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍຈັດເວທີປາໄສຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງຄຸນຄ່າຈາກຍຸດທະສາດຂໍ້ມູນໃນສະພາບການ AI”. ເວທີປາໄສນຳມາເຊິ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຊື່ອມຕ່ໍບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃນຊີລະບົບນິເວດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບົບວະເນດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກກົມການເມືອງ ໃນມະຕິເລກທີ 52 ວ່າດ້ວຍບາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການໃນການເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4. ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ເລືອກເອົາ ປີນີ້ແມ່ນປີຂໍ້ມູນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ດັ່ງນັ້ນເວທີປາໄສນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນໃນແຜນການຂອງໂຄງການຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ຕາມທ່ານ ເຈິ່ນຕິງມິງຈຽດ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ SAP ຫວຽດນາມແລ້ວ, ຂໍ້ມູນແມ່ນຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແມ່ນພື້ນຖານຂອງວິສາຫະກິດ.

ຢາກສ້າງຂໍ້ມູນພວກເຮົ້າຕ້ອງມີ 3 ຂັ້ນຕອນ. ທີໜຶ່ງແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ ແລະ ຂໍ້ມູນມາຈາກໃສ. ທີສອງແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວິທີການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ. ທີສາມແມ່ນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຕົນ, ຈາກຂໍ້ມູນນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງຍົກອອກການໄຈ້ແຍກ, ບົດລາຍງານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອຮູ້ໄດ້ວ່າຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາມີກາລະໂອກາດດຳເນີນທຸລະກິດຄືແນວໃດ, ມີບັນຫາຫຍັງເພື່ອແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕອນປັດຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຸ່ມ G77 ແລະ ຈີນ ສ​າ​ມັກ​ຄີ​ກັນ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ກຸ່ມ G77 ແລະ ຈີນ ສ​າ​ມັກ​ຄີ​ກັນ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກູບາ (CITMA) Elba Rosa Perez ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມ G77 ແລະ ຈີນ ສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມືກັນແບບຍືນຍົງໃນລະດັບທົ່ວໂລກ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ ເພາະວ່າ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນບໍ່ມີພົມແດນ.
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