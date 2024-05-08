ຂ່າວສານ
ຂະແໜງທະນາຄານນຳໜ້າໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ປີ 2024 ແມ່ນ “ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ດ້ວຍ 4 ເສົາຄ້ຳອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງດີຈີຕອນ, ຂໍ້ມູນດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ”. ຈຸດສຸມແມ່ນຍູ້ແຮງການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ໃນນັ້ນຂົງເຂດທະນາຄານດ້ວຍບົດບາດສຳຄັນ ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງ 3 ເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂົງເຂດທະນາຄານນັ້ນແມ່ນ: ສ້າງເງື່ອນໄຂຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ - ພາລະກິດໄດ້ມີການສຳຜັດຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ, ດີທີ່ສຸດກັບບັນດາການບໍລິການທະນາຄານ; ປະກອບສວ່ນຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈາຍ, ເວລາ, ວັດຖຸ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບົບຂອງທະນາຄານເອງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຍູ້ໃຫ້ໄພຍໍ້ທໍ້, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ຖອຍຫຼັງ.