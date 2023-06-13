ຂ່າວສານ
ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ສັງຄົມ
ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຜູ້ແທນຫຼາຍທ່ານໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແບ່ງປັນຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ນ້ຳໃຈສືບຕໍ່ກຽມພ້ອມແຂ່ງຂັນໃນການອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດພັດທະນາກ່ວາອີກ.
ໂດຍເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ແທນ 75 ທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ອ້າຍ ດັ້ງເຢືອງມິງຮວ່າງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ນິຄົມກະເສດ ທຽນນົງບິ່ງເຟືອກ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຫະພັນບໍລິການກະສິກຳດີຈີຕອນ ບິ່ງເຟືອກ, ແບ່ງປັນວ່າ: ການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງອ້າຍສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຄືແນວນີ້ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ທະວີຄູນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົານັບມື້ນັບເຕົ້າໂຮມໄດ້ກຳລັງພູມປັນຍາ, ແບບຢ່າງດີເດັ່ນສືບຕໍ່ປະຈັນບານ ເພື່ອນຳປະເທດ ຫວຽດນາມ ຂອງພວກເຮົາ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ມີບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະດັບຊາດໄດ້ຍົກເປັນລະດັບສາກົນ”.
ບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດໃນ 75 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງກຳລັງແຮງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງແຕ່ລະໄລຍະປະຕິວັດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີໄຊ.